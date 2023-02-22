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Klopp'a karşı Ancelotti farkı

Teknik Direktör Carlo Ancelotti ve Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde yönettikleri takımların başında 6. kez karşı karşıya geldi. Ancelotti, Klopp karşısında 4’e 2 galibiyet üstünlüğü yakaladı.

Giriş: 22.02.2023 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
Klopp'a karşı Ancelotti farkı
HABERTURK.COM

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop’un bu zamana kadar başında oldukları takımlarla Şampiyonlar Ligi’nde 6. kez karşılaştı.

Söz konusu maçlarda Ancelotti’nin takımı 4 kez galip gelirken, Klopp ise 2 galibiyette kaldı. İki teknik adam ilk kez 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelirken, Ancelotti’nin başında olduğu Real Madrid, Kloop’un yönetimindeki Borussia Dortmund’u iki maç sonunda 3-0 ve 0-2'lik skorlarla kupanın dışında bıraktı.

Finalde gülen taraf Ancelotti olmuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu finalinde Real Madrid, Liverpool'u 1-0'lık skorla geçerken, kupayı müzesine götüren teknik adam Carlo Ancelotti oldu. Klopp, Şampiyonlar Ligi’nde Ancelotti karşısında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda alırken, İtalyan Teknik Direktör Napoli’yi çalıştırıyordu.

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