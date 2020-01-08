Klimt resimleriyle atölye çalışması

Açık Diyalog İstanbul çocukları sanatla tanıştırmaya devam ediyor. Düzenlenen atölye çalışmalarında çocuklar her ay farklı bir sanatçı tanıyor. 11 Ocak'ta saat 12.30 - 14 saatleri arasında Pınar Yılmaz'ın yürüttüğü atölyede, çocuklara Avusturyalı ressam Gustay Klimt‘in hayatı, sanatı ve çalışmaları anlatılacak. Daha sonra da katılımcılar Klimt'in çalışmalarından aldıkları ilham ile kendi çalışmalarını yapacak.