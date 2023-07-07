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1. ÇARŞAF VE YASTIKLARI SOĞUTMAK Bunaltıcı yaz sıcaklarında uyumadan önce yastık ve çarşaf kılıflarını dondurucuya koymayı deneyebilirsibiz. Bu sayede gece bir süreliğine çarşaflar ısınana kadar serinlik yaşayabilirsiniz. Gün içinde çoraplarınızı bile bir poşetin içerisinde dondurucya atarak sıcaklıkların etkisini azaltabilirsiniz.

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2. VANTİLATÖRÜN ÖNÜNE BUZ KASESİ KOYMAK Vantilatörler soğuk hava üflemeseler bile bir nebze olsun serinletirler. Etkisini artırmak için vantilatörün önüne bir kase buzlu su koymak soğuk hava akımı sağlayabilir.

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3. PAMUKLU PİJAMA TERCİH EDİN Birçok insan sıcak havalarda çıplak uyumanın serinlik katacağını düşünüyor. Ancak kıyafet giymeden uyumak terlemeyi önlemez. Vücudunuzdan nemi uzaklaştıracak pamuklu pijamalar tercih etmek daha serin kalmanızı sağayabilir.

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4. YATAK VE ÇARŞAF SEÇİMİ Standar süngerlerin kullanıldığı birçok yatak ısıyı hapseder. Çarşaflarınızı pamuk, keten ve bambu gibi nefes alabilen kumaşlardan seçerseniz daha rahat uyuyabilirsiniz.

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5 GÜNEŞ'İ ENGELLEYİN Işık geçirmeyen perdeler kullanmak odanızın ısınmasını engeller ancak dikkat etmeniz gereken şey perdenizin ışığı yansıtmasıdır yoksa perde ısıyı emer ve odanız ısınabilir.

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6. ALT KATLAR HEP DAHA SOĞUK OLUR Eğer iki katlı bir evde yaşıyorsanız alt katı tercih edin. Ya da kuzeye bakan bir odanız varsa yazın oraya geçmeyi deneyebilirsiniz.

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