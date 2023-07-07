Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Klimasız serinlemenin 7 pratik yolu!

        Sıcak yaz havalarının başlamasıyla beraber gece uyumak bunaltıcı olabiliyor. Uzmanlar özellikle ilerleyen aylarda sıcaklıkların yükseleceğine dair uyarılarda bulunuyor. Sıcak havalarda klima kullanmadan serinleyebileceğiniz alternatif yolları sizler için derledik.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 17:47
        • 1

          1. ÇARŞAF VE YASTIKLARI SOĞUTMAK

          Bunaltıcı yaz sıcaklarında uyumadan önce yastık ve çarşaf kılıflarını dondurucuya koymayı deneyebilirsibiz. Bu sayede gece bir süreliğine çarşaflar ısınana kadar serinlik yaşayabilirsiniz. Gün içinde çoraplarınızı bile bir poşetin içerisinde dondurucya atarak sıcaklıkların etkisini azaltabilirsiniz. 

        • 2

          2. VANTİLATÖRÜN ÖNÜNE BUZ KASESİ KOYMAK

          Vantilatörler soğuk hava üflemeseler bile bir nebze olsun serinletirler. Etkisini artırmak için vantilatörün önüne bir kase buzlu su koymak soğuk hava akımı sağlayabilir. 

           

        • 3

          3. PAMUKLU PİJAMA TERCİH EDİN

          Birçok insan sıcak havalarda çıplak uyumanın serinlik katacağını düşünüyor. Ancak kıyafet giymeden uyumak terlemeyi önlemez. Vücudunuzdan nemi uzaklaştıracak pamuklu pijamalar tercih etmek daha serin kalmanızı sağayabilir. 

           

        • 4

          4. YATAK VE ÇARŞAF SEÇİMİ

          Standar süngerlerin kullanıldığı birçok yatak ısıyı hapseder. Çarşaflarınızı pamuk, keten ve bambu gibi nefes alabilen kumaşlardan seçerseniz daha rahat uyuyabilirsiniz.

           

        • 5

          5 GÜNEŞ'İ ENGELLEYİN

          Işık geçirmeyen perdeler kullanmak odanızın ısınmasını engeller ancak dikkat etmeniz gereken şey perdenizin ışığı yansıtmasıdır yoksa perde ısıyı emer ve odanız ısınabilir.

           

        • 6

          6. ALT KATLAR HEP DAHA SOĞUK OLUR

          Eğer iki katlı bir evde yaşıyorsanız alt katı tercih edin. Ya da kuzeye bakan bir odanız varsa yazın oraya geçmeyi deneyebilirsiniz.

           

        • 7

          7. YATMADAN ÖNCE SU İÇİN

          Yatmadan önce su içmek gece terlemenizi önler. Aynı zamanda yatmadan önce duş almak serinlemenize yardımcı olabilir.

           

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        Kahreden kazada acı detay!
        Kahreden kazada acı detay!
        Almanya'da Fırsat Kart ne zaman yürürlüğe girecek?
        Almanya'da Fırsat Kart ne zaman yürürlüğe girecek?
        Kene tedavisinde umut ışığı!
        Kene tedavisinde umut ışığı!
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Arda Güler imzayı attı!
        Arda Güler imzayı attı!
        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Zampuan!
        Zampuan!
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı