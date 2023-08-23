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        Klimada 'korsan servis' uyarısı

        Baymak Akademi Direktörü Mustafa Bozkurt, son yıllarda tüketici şikayetlerinin önemli bir kısmını teknik ve yetkili servislerin oluşturduğunu belirterek, "Maalesef korsan servislerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle tüketicilerimiz çağırdıkları servisin yetkili olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:23 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:23
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        Klimada 'korsan servis' uyarısı
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        Baymak açıklamasına göre, tüm dünyanın "kavurucu" yaz sıcaklarını yaşadığı şu günlerde klimaya olan talep hızla artıyor.

        Yeni klima alımının yanı sıra var olan klimaların kullanım süresi artarken, düzenli bakım ve temizliği yapılmayan klimaların arıza yapma olasılığı yükseliyor, ısıtma-soğutma kapasiteleri düşüyor, kullanım ömrü azalıyor ve daha fazla enerji tüketiyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Bozkurt, özellikle yaz aylarında klima kullanımının arttığını belirterek, bakım ve temizliğin çok daha önemli hale geldiğini aktardı.

        Bozkurt, "Yaşam kalitemizi artırmayı en düşük maliyetle yapmak mümkün. Bunun için tüketicilerimiz klimalarına düzenli olarak bakım yaptırmalı. Böylece cihazınızın ömrünü uzatır, sorunsuz, verimli ve emniyetli çalışmasını sağlarız. İlk adım ısı yalıtımı. Isı yalıtımı olmayan bir yapıda kapılardan, pencerelerden ve duvarlardan kaynaklanan ısı kaybı yüzde 50’lere çıkabiliyor. Öncelikle klimanın fonksiyonel çalışma durumları kontrol edilerek tüm genel temizlik yapılmalı. Yıllık bakım sırasında hava kanalları ve bu kanallar üzerindeki filtreler sökülerek temizlenmeli. Klimanın filtre temizliği iki haftada bir yapılmalı. Filtre temizliği esnasında kimyasal madde kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

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        'SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR'

        Mustafa Bozkurt, son yıllarda tüketici şikayetlerinin önemli bir kısmını teknik ve yetkili servislerin oluşturduğunu belirterek "Maalesef korsan servislerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle tüketicilerimiz çağırdıkları servisin yetkili olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli." uyarısında bulundu.

        Bozkurt, korsan servis mağduru olmamak için dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bakım ya da onarım için evinize çağırdığınız kişilerin, yetkili olduklarını gösteren kimlik kartlarını yetki belgelerini, göstermelerini isteyebilirsiniz. Bu belgelerin mutlaka tahribatsız ve güncel olduğuna bakınız. Gelen kişilerin mesleki yeterlilik belgeleri olup olmadığını kontrol ediniz. Gelen kişilerin kılık kıyafet ve kullandıkları evraklarda ilgili firma logoları olup olmadığını kontrol ediniz. İşe başlanmadan mutlaka fatura istediğinizi beyan ediniz, fatura veremeyen bir yetkili servis olamaz. Ücretli değişen parçaların eskilerini almalarına izin vermeyiniz, eski ve kullanılamayacak da olsa o parçalar size ait olup istediğinizde arıza tespiti yaptırma hakkınız bulunuyor. Gelen kişilere cihaz bakım ve onarımı için sizden istense dahi evinizden alet veya aygıt vermeyiniz, unutmayınız ki yetkili servisler tam donanımla çalışırlar."

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