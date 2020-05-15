Klima kullanımının koronavirüsün yayılmasına etki etmeyeceğini belirten İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Onursal Üyesi ve Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, "Bu yüzde 100 doğru bir iddia değil. Önümüzde Çin, Singapur ve Japonya örnekleri var. Virüsü yenen ülkeler hiçbir şekilde klima kullanımından vazgeçmedi, AVM'ler dahi açık kaldı. Virüsün yayılması bu bölgelerde bilakis gittikçe azaldı. Vaka sayısının buralarda azalması en azından klimalar üzerinden yayılmadığının bir göstergesi" dedi.
Önder, söz konusu iddianın ispatlanmadığına işaret ederek, "Bu doğru olsa 3 tane virüslü kişinin bir AVM'ye girmesiyle geri kalan yüzlerce kişiyi hasta etmesi gerekir. Böyle bir vaka yaşanmadı. Tam aksine klimalar çalışmazsa uykusuzluk ve bağışıklık zayıflığı baş gösterebilir ve virüsün yayılmasına neden olur" değerlendirmesinde bulundu.
Tartışmanın AVM'lerin yeniden açılmasıyla başladığını vurgulayan Önder, "AVM'ler zaten normal şartlarda açılmıyor. Uygun özelliklere sahip olanlar, Sağlık Bakanlığı, Valilik, İl Sağlık Müdürlüklerinin yayınladığı önlemler kapsamında açıldı. Önlemler içerisinde havalandırma da var. Örneğin hava perdeleri çalıştırılmayacak, lavabolardaki el kurutma cihazları çalıştırılmayacak, klimalar yüzde 100 taze havayla çalışacak. İçeride kalma süresine limit konuldu" diye konuştu.
'BÜTÜN SAĞLIK KURUMLARI KLİMA KULLANIYOR'
Klimalar için kapalı ortam tedbirleri dışında bir önlemin gerekmediğini kaydeden Önder, "Dünyada bunun örneği yok. Çin'de AVM'ler kontrollü şekilde açık, Japonya'da hiç kapanmadı, Avrupa'da buna benzer örnekler hiç yaşanmadı. Kontrollü olunması lazım, Sağlık Bakanlığının açıkladığı şartlar dışında çalışma ortamı oluşturulmaması lazım. İçerideki müşteri sayısının kısıtlı tutulması, gereğinden fazla toplu alanda vakit geçirilmemesi lazım. Havadan bulaşır gibi kaotik bir şey yayılırsa kimse markete dahi gidemez. Bütün marketler aynı şartlar altında çalışıyor" şeklinde konuştu.
Kimsenin AVM'lerde yada dışarıda yığılmalar olmasını istemediğini dile getiren Önder, "Klimada hava bir filtreden geçiyor. Bu yapılmazsa başka hastalıklar bile bulaşabilir. Klima nem oranını dengeler, havayı da temizler. Sanki klimanın koronavirüsü artıracağı gibi bir ortam oluşturuldu. Öyle olsaydı hava sıcaklığının çok yüksek olduğu Singapur mahvolurdu. Bütün klimalar çalışıyor ve vaka sayısı artmıyor. Belki de klima fayda sağlıyor, onu bilemiyoruz ama nötr olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
'BAKIMI YAPILMAYAN KLİMA HER ZAMAN RİSKLİDİR'
Klimaların bakımı yapılmazsa her zaman için riskli olacağına değinen Önder, "Klimada önemli olan bakımın yapılması. Aksi takdirde her zaman için virüs ve bakteri yayıp farklı hastalıklara neden olabilir. AVM'ler, hastaneler, eczaneler, marketler ve fırınlar için her tarafta klima varsa muhakkak bakımı yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Ev tipi klimaların virüs bulaştırma tartışmalarına dahil olmadığına işaret eden Önder, "Bu yaşanılabilir sürdürülebilir bir iddia değil. Kimse işine gidemez çünkü klimalı ortam, kimse markete dükkana gidemez, evde açılmazsa uykusuzluklar baş gösterir yazın sıcaklar zor geçer. Vücudun bağışıklık sistemi çöker hasta sayısı artar" dedi.
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