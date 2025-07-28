Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Klibi viral oldu

        Klibi viral oldu

        Tan Taşçı'nın 'Sende de Benden Var' adlı albümünde yer alan 'Sokağından Geçmezdim'in klibi viral oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klibi viral oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tan Taşçı, geçtiğimiz hafta yayınlanan ve Eylül ayında çıkacak olan albümü 'Sende de Benden Var'ın habercilerinden 'Sokağından Geçmezdim' ile yazın en dikkat çeken işlerinden birine imza attı. Şarkının 1970’ler estetiğiyle kurgulanan video klibi, yayınlandığı ilk saatlerden itibaren sosyal medyanın gündemine düştü.

        İzzet Başlak yönetmenliğinde Bodrum Gümüşlük’te çekilen video klipte Tan Taşçı bir taksi şoförünü, Zeynep Alkan ise mahallenin güzel kızını canlandırıyor. Tan Taşçı’nın babası Yusuf Ziya Taşçı, müzisyen Gülden ve ekibinin de rol aldığı klip, sürpriz finaliyle izleyenleri şaşırtırken, yapay zekâ teknolojisiyle mahalleye gelen Teoman, hikâyeye unutulmaz bir kapanış getiriyor.

        Klibin özellikle klasik arabayla mahalle arasında geçen sahnesi, kısa sürede TikTok’ta viral bir akıma dönüştü. Binlerce kullanıcı, Tan Taşçı’nın klibindeki sahneleri birebir yeniden canlandırarak videolar çekti. Farklı farklı araçlarla sokak sokak gezen 'Sokağından Geçmezdim', TikTok’ta en çok kullanılan şarkılar arasında zirveye yerleşti, videolar Instagram’da defalarca paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tan Taşçı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Habertürk Anasayfa