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Kleopatra'ya ne oldu?

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Azade Küçükaycan'ın yönetip oynadığı "Kleopatra'ya ne oldu?" adlı oyun, seyirciyle buluşmaya devam ediyor

Giriş: 12.12.2022 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kleopatra'ya ne oldu? - Magazin haberleri
Kleopatra'ya ne oldu?
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Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Azade Küçükaycan'ın yönetip oynadığı "Kleopatra'ya ne oldu?" adlı tek perdelik kara komedi türündeki oyun oyun, seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Oyun, Kleopatra'nın sanat, aşk ve iş hayatında bir varoluş mücadalesi, anlaşılamamakla yalnızlığın tam ortasında kalınmışlık, belki bir isyan, kara delikler ve Tarsus’un turunç bahçelerine uzanan bir serüveni anlatır.

"KLEOPATRA'YA NE OLDU?" HAKKINDA

Seyirci bu oyunda, Canan Yolcu karakterinin ilginç yaşamı ile tanışır. Canan Yolcu, üniversitede heykeltraşlık okumuş fakat bu alanda iş bulamamıştır. Roman yazarlığı, dublaj sanatçılığı gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, kendini popüler bir imgeye çevirerek Kleopatra olmuş ve böylece meşhur olup, televizyon dünyasına girmeye karar vermiştir. Ne yapıp edip televizyonda görünmeyi başaran Canan Yolcu’nun keşfedilmesi ve olayların başlaması artık an meselesidir.

Oyun Tarihleri:

22 Aralık Perşembe Şişli Tiyatrosu 20:30

13 Ocak Cuma Şişli Tiyatrosu 20:30

27 Ocak Cuma Şişli Tiyatrosu 20:30

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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