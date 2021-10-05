Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Alman bilim insanlarından biri olan Klaus Hasselmann da ödüllerden birinin sahibi oldu. İşte Klaus Hasselmann ile ilgili bilgiler...

KLAUS HASSELMANN KİMDİR?

Klaus Hasselmann, önde gelen bir Alman oşinograf ve iklim modelleyicisidir.

1939 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Hasselmann 2021 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

KLAUS HASSELMANN'A NOBEL KAZANDIRAN ÇALIŞMASI NEDİR?

Nobel Fizik Ödülü bu yıl, karmaşık fiziksel sistemleri anlamada çığır açan katkıları için Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi.

Bu yılki ödül 3 bilim insanı arasında paylaşıldı. Ödülün yarısı Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann’a verilirken ödülün diğer yarısı ise Giorgio Parisi'ye verildi.

Manabe'nin çalışmalarında atmosferdeki karbondioksitin Dünya'nın yüzeyindeki sıcaklığı nasıl artırdığını ortaya çıkardığı ifade edildi. Çalışmalarının şu an kullanılan iklim modellerinin temeli olduğu belirtildi.

Ödülün bir diğer kazananı Parisi için ise, "Düzensiz karmaşık materyaller arasında gizli bir düzen keşfetti. Onun keşfi, karmaşık sistemler teorisine büyük katkılarda bulundu. Bu keşif sayesinde sadece fizikte değil, matematik, biyoloji, nörobilim ve makine öğrenimi gibi alanlarda birçok şeyi öğrenmemizi sağladı" ifadeleri kullanıldı.