Klasik otomobillerle nostalji

Hilmi Türkmen, “Bugün, Üsküdar Harem’de çok özel bir günü yaşıyoruz. Zannediyorum bu güne kadar böyle bir böyle bir organizasyon olmadı. Klasik otomobiller, klasik Mercedes’ler hepimizin hülyasını, hayalini süsleyen Mercedes’ler. Tabi bunların her biri ayrı bir değer, ayrı bir tarih, ayrı bir hatıra. Burada birçok klasik otomobil modelleri bulunuyor. Her biri dönemini, tarihini yansıtan birer hazine aslında.. Adeta bu bir yaza veda buluşması. Sağ olsunlar klasik otomobil tutkunu arkadaşlarımızla birlikte Üsküdar Belediyemiz burada haremde bir etkinlik yapalım istedik. Burada Türkiye’nin ve İstanbul’un dört bir köşesinden dostlarımız var. Dolayısıyla İstanbul’da Harem’de bir tarihi yaşatıyoruz” dedi.