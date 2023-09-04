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        Haberler Magazin Klasik otomobillerle nostalji

        Klasik otomobillerle nostalji

        Üsküdar'da düzenlenen etkinlikte klasik otomobillerle nostalji yaşandı. Klasik otomobil korteji, Üsküdar sakinlerinin ilgisine mazhar oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 15:26 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:32
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        • 1

          Üsküdar Belediyesi, klasik otomobil tutkunlarını Harem Meydanı'nda buluşturdu.

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          İstanbul’un dört bir yanından klasik otomobiller ve otomobil tutkunları, öğle saatlerinde Harem’de bir araya geldi. Etkinlikte; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de direksiyon başına geçerek klasik otomobil kullandı.

        • 3

          Etkinliğe çocukları ile birlikte katılan ziyaretçiler klasik otomobillerin direksiyonuna geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        • 4

          Klasik otomobiller, konvoy halinde Üsküdar’ın cadde ve sokaklarında tur attı. Üsküdar Meydanı'nda nostaljik bir tur gerçekleştiren klasik otomobil sürücüleri daha sonra yeniden Harem’e geri döndü.

        • 5

          Hilmi Türkmen, “Bugün, Üsküdar Harem’de çok özel bir günü yaşıyoruz. Zannediyorum bu güne kadar böyle bir böyle bir organizasyon olmadı. Klasik otomobiller, klasik Mercedes’ler hepimizin hülyasını, hayalini süsleyen Mercedes’ler. Tabi bunların her biri ayrı bir değer, ayrı bir tarih, ayrı bir hatıra. Burada birçok klasik otomobil modelleri bulunuyor. Her biri dönemini, tarihini yansıtan birer hazine aslında.. Adeta bu bir yaza veda buluşması. Sağ olsunlar klasik otomobil tutkunu arkadaşlarımızla birlikte Üsküdar Belediyemiz burada haremde bir etkinlik yapalım istedik. Burada Türkiye’nin ve İstanbul’un dört bir köşesinden dostlarımız var. Dolayısıyla İstanbul’da Harem’de bir tarihi yaşatıyoruz” dedi.

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          Üsküdar meydanını turlayan klasik otomobiller ve otomobil tutkunları daha sonra yeniden Harem meydanında buluşarak hep birlikte sinema gösterimini izlediler.

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