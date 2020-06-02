Klasik otomobiller "yeni normal" düğünlere hazır

Dönemlerinin en lüks araçları olan klasik otomobiller, şimdilerde, evlenecek çiftlerin ve sünnet çocuklarının en mutlu günlerinde süslenerek düğün arabasına dönüştürülüyor.Babasının, hayalini gerçekleştirmek için 2006'da satın aldığı aracın ardından kendisinde de bu yönde ilgi oluşan 32 yaşındaki Orkun Saç, 7 yıldır düğün, fotoğraf, klip ve dizi çekimi, şehir turu gibi etkinlikler için klasik araçlarını kiraya veriyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında düğünlerin ertelenmesiyle, 1949 model Dodge Kingsway, 1956 ve 1957 model Chevrolet Belair, 1964 ve 1972 model Chevrolet İmpala, 1977 model Chevrolet Nova araçlarının bakımını yaptıran ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayan Saç, normalleşme sürecine girildiği için taleplere göre rezervasyon günlerini güncelliyor.Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde faaliyet gösteren Saç, AA muhabirine, klasik otomobil merakının babasından kendisine geçtiğini söyledi.Saç, ilk klasik aracı olan 1956 model Chevrolet Belair'ı 14 yıl önce satın aldıklarını belirtti.Daha sonra 1949 ve 1964 model araçları aldığını ifade eden Saç, "2013'ten itibaren de klasik otomobil kiralamaya başladım. Şu anda klasik 6 aracım var. Genellikle araçlarımı vatandaşlar gelin arabası olarak kiralıyor. Bunun dışında klip, dizi ve fotoğraf çekimleri, sünnet düğünleri için de araçlarım ilgi görüyor." dedi.- "Şoförlerimizde maske ve eldiven olacak"Orkun Saç, Kovid-19 sürecinin düğün sektörünü etkilemesiyle klasik otomobil kiralamada da olumsuzluklar yaşandığını dile getirdi.Kiralama sözleşmelerin tarihlerini ötelediklerini anlatan Saç, şöyle konuştu:"Kış döneminde yaklaşık 50 düğün rezervasyonumuz vardı. Pandemi süresince sadece 5-10 rezervasyon aldım. Mayıs ve haziran aylarındaki rezervasyonları temmuz-eylül dönemine aktardık. Eylül ayında bir yığılma oldu. Pandemi sürecinde klasik otomobillerimin bakımını yaptırdım. Bütün araçları dezenfekte işleminden geçirdik. Hepsi tamamen temizlendi. Araçlara şoför, gelin ve damat dışında kimseyi almayacağız. Şoförlerimizde maske ve eldiven olacak."
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