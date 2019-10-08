Klasik müzik sevenler için şölen başlıyor

Borusan Sanat çatısı altında geçen sezon 20. yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO),yeni sezonda da klasik müzikseverleri dünya sahnesinin önemli isimleriyle buluşturmaya devam edecek. Bu sezon da geleneği bozmayıp, açılışı klasik sahnenin yıldız isimlerinden biriyle yapacak BİFO, ilk konserde zengin repertuvarını dünya çapında ünlü orkestralarla seslendirerek her konserinde bir kez daha gösteren Ray Chen’e eşlik edecek. Konser, geçen sezon orkestrayla birlikteliğinin 10. yılı kutlanan BİFO Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi Sascha Goetzel yönetiminde gerçekleşecek.

BİFO, sezon boyunca İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te gerçekleşecek konserlerinde; Jay Yang (soprano),Yeol Eum Son (piyano),Miloš Karadaglić (gitar),Dorothea Röschmann (soprano),Angela Gheorghiu (soprano),Alexander Gavrylyuk (piyano),Andreas Ottensamer (klarnet),Yuri Bashmet (viyola),Pablo Ferrández (viyolonsel),Harriet Krijgh (viyolonsel),Bogdan Baciu (bariton),Peter Sonn (tenor),Elena Maximova (mezzosoprano),Ekaterina Siurina (soprano),Alois Glassner (koro şefi) ve Salzburg Bach Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak.

Ray Chen

Ayrıca bu sezon BİFO; konuk şefler Diego Matheuz, Ludovic Morlot ve John Nelson’ın yönetiminde de konserler gerçekleştirecek. BİFO 2019-2020 sezonu etkinliklerinin biletleri 5 Ekim 2019 tarihinde genel satışa sunuldu.