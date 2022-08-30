Klasik araçlardan bayrama özel konvoy

Çeşitli marka ve modellerden oluşan araçlar, Türk bayraklarıyla süslenerek konvoya hazır hale getirildi. Etkinliğe off road araçları da eşlik etti.

"İSTANBULLULARLA BAYRAMIMIZI KUTLAYACAĞIZ"

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Hakan Arvay, "İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak ulusal bayramlarda olduğu gibi klasik otomobil kortejimizde yerimizi alacağız. Bugün 100. yıla özel 100 klasik otomobille kortej yapmayı planladık. Burada büyük bir coşku var. Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu bayram herkese güzellik ve iyilikler getirsin. Gün boyunca gezerek İstanbullularla bayramımızı kutlayacağız" dedi.