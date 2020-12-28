Selanik göçmeni olduğu bilinen, oyun havası tarzındaki müziğiyle tanınan Mustafa Kandıralı 90 yaşında vefat etti. TRT’deki programlarıyla bayram sabahlarının simgesi haline gelen Mustafa Kandıralı kimdir? Mustafa Kandıralı nereli? İşte Mustafa Kandıralı'nın hayatı...

MUSTAFA KANDIRALI KİMDİR?

Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı 1930 yılında İzmit’in Kandıra ilçesinde doğdu. On üç yaşında Kandıra’daki evinden kaçıp yürüyerek İstanbul’a gelen Mustafa Kandıralı 50 yılı aşkın bir zaman dilimi içindeki sanat yaşamına onlarca plak, 20’den fazla kaset sığdırdı.

Yaklaşık yirmi yıl boyunca TRT’deki programlarıyla neşeli bayram sabahlarının simgesi hâline geldi. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara eşlik etti. Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacı, seyirciye ve çalışma arkadaşlarına olan saygısı ile müzik dünyasında bir ekol yarattı. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bir klarnet ustası olduğunu ispat etti, hayranlar edindi.

Louis Armstrong ile beraber çaldı. Dünyanın dört bir tarafında yapılan konserler ve resitallere katıldı. En iyi yetiştirdiği klarnet ustalarından birisi yeğeni Türkan Kandıralıdır.

MUSTAFA KANDIRALI NEDEN VEFAT ETTİ?

1960'lı senelerde ABD'de konser turu yapmış dünyaca ünlü klarnetçi Mustafa Kandıralı, 27 Aralık 2020 günü tedavi gördüğü Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti.