Klarnet Festivali'nde Bregovic

Balkan müziğinin akla gelen ilk ismi olan Goran Bregovic, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Klarnet Festivali'nde 3'ncü kez konuk oldu. Bregovic, konserine "Türkçe bilmiyorum ama burada olmaktan her zaman çok mutlu oluyorum" diyerek başladı. Konserinde 'Maki Maki', 'Ederlezi', 'Gas Gas' gibi bilinen şarkılarının yanı sıra yeni projesi 'Three Letters from Sarajevo'dan şarkılar seslendiren Goran Bregovic'e finalde festivalin yönetmeni Serkan Çağrı, binlerce insan eşlik etti. 'Çayoriye Şukariye'de eşlik etti.