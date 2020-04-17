17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, ülkeler salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin süresini uzatıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin 30 Nisan’a kadar uzatıldığını duyururken, gündüzleri uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı ile geceleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağı ile birlikte, ilçeler arası seyahatlere getirilen kısıtlamaların 30 Nisan’a kadar devam edeceğini açıkladı.
Bakanlar Kurulu, KKTC’de marketlerin 20.00’de kapatılması ve eczanelerin 08.00’den 13.30’a kadar çalışmaya ay sonuna kadar devam edeceğini aktardı. Kurul, Karpaz, bölgesinde bulunan 3 köyde uygulanan kısıtlamalar ile Lapta ve Alsancak köylerinin giriş ve çıkışlarında bulunan polis kontrol noktalarının kaldırıldığını açıklarken, Pile’de yaşayan Türklere koronavirüs testi yapılacağını bildirdi.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgın nedeni ile kapalı olan sektörlerin hangi aşamada, ne zaman açılabileceği konusunda görüş alışverişi de yaptıklarını belirterek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantılara doktorlarında katılması kararı aldıklarını açıkladı.
“BİLİMİN GÖSTERDİĞİ ŞEKİLDE HAREKET EDECEĞİZ"
Özersay, "Bizler sağlık uzmanlarının ve özellikle Sağlık Bakanlığı'nın önerileri çerçevesinde hareket etme noktasında duruyoruz. Şu an itibarıyla herhangi bir ekonomik sektörün açılması yönünde bir karar üretmedik. Önümüzdeki hafta başında bu üç bakanlık yetkilileri doktorlar ile bir araya gelecek. Hangi sektör ne zaman ve hangi şartlarda açılabilir ve hangi kurala tabi olacaklarına dair çalışmalarını devam ettirecek. Yani önümüzdeki birkaç gün içine herhangi bir sektörün açılması yönünde bir karar üretmedik. Komiteden uzlaşıyla çıkacak öneriyi Bakanlar Kurulu'nda günü geldiğinde değerlendireceğiz. Bilimin gösterdiği şekilde hareket edeceğiz" dedi.
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