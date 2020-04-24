24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 5 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC’de yaşanan koronavirüs salgınında yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Tatar, KKTC’de 9 Mart’ta tespit edilen ilk koronavirüs vakasının ardından ülkedeki uçuşların askıya alındığını, sınırların, okulların ve devlet kurumlarının kapatıldığını, şehirlerarası yolculuğun yasaklandığını ve ülke genelinde akşam 21:00’den itibaren sokağa çıkma yasağının uygulandığını dile getirdi. Başbakan, ülkede koronavirüs salgınında 5 gündür yeni vakanın tespit edilmediğini aktarırken, 7 kişinin ise hastanelerde gözlem altında tutulduğunu açıkladı. Tatar, ilk günden bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ifade ederken, bu süreçte Cumhurbaşkanı ile 2 defa telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Başbakan, salgında ki vaka sayısında yatay seyrin bittiğini ve düşüşe geçtiğini aktarırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) KKTC’den çok daha kötü durumda olduğunu vurguladı.
"1974’DEN BU YANA VERİLEN İKİNCİ BÜYÜK MÜCADELE"
KKTC Başbakanı, koronavirüs salgını hakkında ‘’Kıbrıs Türklerinin 1974’den bu yana verdiği ikinci büyük mücadele’’ ifadesini kullanırken, bu kritik süreci eskiden olduğu gibi birlik, beraberlik ve anavatan Türkiye’nin destekleri ile aşacağız açıklamasında bulundu. Başbakan, 2 bin vatandaşı çeşitli ülkelerden Türk Hava Yolları (THY) desteği ile tahliye ettiklerini ifade ederken, Almanya’nın 800 vatandaşını tahliye etmediğini KKTC’de karantinaya alınması istediğini aktardı. Tatar, 30 Alman vatandaşını tedavi ettiklerini ve ülkelerine gönderdiklerini açıklarken, 86 KKTC vatandaşının ise İngiltere’de koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini dile getirdi.
KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Başbakan Tatar, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını ifade ederken, normalleşme sürecinde 4 Mayıs tarihinin gündemde olduğunu aktardı. Tatar, ilk etapta temasın az olduğu küçük işletmelerin tekrardan açılacağını dile getirirken, kafe, eğlence merkezi ve okulların son etapta açılacağını ifade etti. KKTC Başbakanı, ekonomik hayatı kademeli olarak açılacağının altını çizerken, ülke ekonomisinin turizme, yüksek öğrenime ve konut satışlarına bağlı olduğunu dile getirdi. Başbakan, salgın nedeni ile otellerin ve okulların boş olduğunu, yabancılara yapılan konut satışlarının ise durduğunu açıklarken, KKTC, ekonomisinin durgunluk yaşadığını ifade etti. Tatar, KKTC’ye yıllardır uygulanan ambargo ve kısıtlamalara rağmen bu süreci başarılı bir şekilde yönettiklerini aktarırken, ekonomik olarak Türkiye’ye entegre olduklarını ve orada yaşanan durumları yakından takip ettiklerini açıkladı.
KKTC Başbakanı, koronavirüs salgını ile mücadele eden tüm sağlık ve güvenlik çalışanlarını tebrik ederken, bu krizi onların fedakarlıkları sayesinde yönettik ifadelerini kullandı. Tatar, ayrıca tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!