KKTC ve Azerbaycan'dan New York'ta önemli görüşme

AA

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu, mevkidaşı Bayramov ile görüşerek, Kıbrıs konusunda Türk tarafının yeni tezini (Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) anlattı.

AA'nın haberine göre; Bakan Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirerek, Kıbrıs konusuna dair pozisyonlarını aktardı.