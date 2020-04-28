KKTC Sağlık Bakanı Pilli, Kovid-19 ile mücadeleyi değerlendirdi:

AA

Bakan Pilli, KKTC'de Kovid-19'la ilgili yaşanan süreç, alınan tedbirler ve bu dönemde Türkiye ile ilişkilerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pilli, Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ilk vaka görüldüğünden bu yana bakanlık olarak işe ciddiyetle yaklaştıklarını ve sıkı tedbirler almaya başladıklarını kaydetti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesini 24, 26 ve 28 Ocak'ta topladıklarını, alınacak tedbirler değerlendirdiklerini söyleyen Pilli, bunun bir salgın olacağını o zaman tahmin ettiklerini dile getirdi.

Pilli, "Kovid-19'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından mart ayında pandemi ilan edilmeden önce ocakta tüm tedbirlerimizi aldık. İlk başlarda halkımızı bilgilendirdik. Ercan Havalimanı ve deniz limanlarına termal kameralar koyduk. Oralarda kadromuzu eğittik ve güçlendirdik." dedi.

KKTC'de ilk vakanın 10 Mart'ta bir Alman turistte görüldüğünü hatırlatan Pilli, Alman turistin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından beraberindeki turist kafilesinin kaldığı otel ile diğer turistlerin kaldığı iki oteli karantina altına aldıklarını ifade etti.

Pilli, ilk vakadan itibaren ciddi önlemler aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"14 Mart'ta Bakanlar Kurulu kararıyla dışarıdan uçaklarla gelen tüm kişileri ev karantinasına aldık ve toplamda 3 bin 84 kişiyi ev gözetiminde tuttuk. Bunların iletişim bilgilerini aldık ve çağrı merkezlerimizden sürekli onları arayarak durumlarını sorduk. Onlar da sıkıntıları olursa bizim çağrı merkezlerimizi aradı."

- "Testi negatif çıkanlara da evlerinde bir hafta daha karantinada kalmalarını önerdik"

Bakanlar Kurulunun 18 Mart'ta aldığı karar uyarınca yurt dışından gelen herkesi devlet gözetiminde yurtlar ve otellere yerleştirdiklerini anlatan Pilli, "Bu kişilerin toplam sayısı da 2 bin 634'tü. Sürekli takip altında kaldılar. 14 gün süreyle karantinada tuttuk ve bu süre sonunda testlerini yaptık. Pozitif çıkanları karantina merkezlerine aldık. Testi negatif çıkanlara da evlerinde bir hafta daha karantinada kalma önerisinde bulunduk." diye konuştu.

Pilli, bu süreçte yaptıkları en iyi şeyin teması kesmek olduğuna dikkati çekerek salgınla mücadelede iyi bir kadro kurduklarını ve bu kadronun, bir vaka çıktığında onun kimlerle temas ettiğini belirlediğini söyledi.

Sağlık personelinin çok iyi bir şekilde çalıştığının altını çizen Pilli, "Doktorlarımıza, sağlık personelimize ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Temaslı olan kişileri, negatif çıksa dahi 14 gün gözlemde tuttuk." dedi.

Pilli, tarama çalışmalarına başladıklarını ve aktif çalışanların taramasının yapıldığını söyleyerek tüm hastanelere öksürük ve ateş poliklinikleri kurduklarını kaydetti.

Ateş ve öksürük şikayetiyle gelen vakaların bu polikliniklerde tedavi edildiğini belirten Pilli, gelen tüm vakalara PCR testi de yaptıklarını vurguladı.

- "KKTC'de 10 gündür pozitif Kovid-19 vakası yok"

Bakan Pilli, "KKTC'de 10 gündür pozitif Kovid-19 vakası yok. Toplamda 9 bin 462 test yapılmıştır. Toplam vaka sayımız 108, toplam taburcu edilen hasta sayısı 99 ve tedavisi devam eden hasta sayısı 5'tir." dedi.

Bugüne dek 4 hastanın hayatını kaybettiğini bildiren Pilli, "KKTC'de son 10 gündür pozitif vaka çıkmadı ama bu KKTC'de vakalar bitti anlamına gelmez. Tüm dünyada bir vaka kalıncaya kadar, bizde de var olarak kabul ediyoruz." diye konuştu.

Bilim insanlarının vakaların neredeyse yüzde 50'sinin belirti göstermediğine dikkati çektiğini hatırlatan Pilli, KKTC'de de belirti göstermeyen vakaların mutlaka olduğunu söyledi.

Pilli, Kovid-19'un tamamen bittiğini söylemediklerini belirterek "Kazanmış olduğumuz bu ivmeyi daha ileri taşımak için daha fazla çalışacağız. Halkımıza virüsün bulaşmaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

KKTC'nin nüfusuna göre yapılan test sayısının normal olduğunun altını çizen Pilli, altyapı ve malzemeleri de düşünerek bundan sonra test sayılarını artıracaklarını söyledi.

- "İlk günden bugüne her şeyi şeffaf bir şekilde açıkladık"

Bakan Pilli, taramaların sürdüğünü ve gizli vakaları bulmaya çalıştıklarını ifade ederek "İlk günden bugüne her şeyi şeffaf bir şekilde açıkladık. Test sayısı ve diğer rakamları net bir şekilde açıkladık." diye konuştu.

Pilli, 24 saatini Kovid-19'la mücadeleye ayırdığını söyleyerek bu süreçte Kıbrıs Türk halkına en iyi hizmeti vermek için çalıştığını ve gece bile uyuyamadığını ifade etti.

"İlk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana ailemden uzak ve başka bir yerde yaşamaya başladım." diyen Pilli, normalde Güzelyurt'ta yaşadığını ancak şu an Lefkoşa'da bir evde kaldığını ve çalışmalarını buradan yürüttüğünü belirtti.

Bakan Pilli, kişisel olarak aldığı önlemlere ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim de yaşlı insanlarımız, hanım ve çocuklarımız var. Ben sürekli Kovid-19'lu hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarımızla bire bir görüşüyorum. Hastanede alınan bütün tedbirleri gidip yerinde görüyorum. Maskeyi takıyorum ve sosyal mesafeyi koruyoruz. Arkadaşlarımız da bilinçli zaten. Kendimizi de korumaya çalışıyoruz."

Eve gittikten sonra Kovid-19 ile ilgili dünyadaki gelişmeleri izlediğini ifade eden Pilli, Türkiye ve diğer ülkelerdeki bilim insanlarını her gün takip ettiğini kaydetti.

Bakan Pilli, "Ana vatan Türkiye, her konuda olduğu gibi, Kovid-19 ile mücadelemizde de yanımızda oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye istediğimiz her türlü yardımı bize yapmıştır. Tüm Türkiye halkına selamlarımı sunuyorum." dedi.

Türkiye'de de Kovid-19'a karşı çok başarılı bir mücadele verildiğini vurgulayan Pilli, oradaki sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürlerini iletti.