AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli,, Almanya'dan KKTC'ye gelen 65 yaşındaki Alman kadın turistin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında, "Hiçbir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı. Müracaat eden kimse de olmadı." diyen Pilli, turistin karantina altına alındığını dile getirdi.

Pilli, Almanya'dan söz konusu hastayla gelen 141 kişilik turist kafilesinde bulunanlara da gerekli testlerin uygulandığı ve kimsede virüse rastlanmadığını belirtti.

Hastayla direkt teması olan 3 kişinin de gözlem altında tutulduğunu bildiren Pilli, şimdilik bu kişilerde de hiçbir belirtinin gözlemlenmediğini ifade etti.

"ALMAN TURİSTİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Pilli, "Koronavirüs tespit edilen Alman turistin sağlık durumu iyi ve tedavisi devam ediyor." dedi.

Gerektiğinde bakanlık olarak açıklama yapacaklarını belirten ve bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini isteyen Pilli, KKTC'de şu anda tek bir vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, 141 kişilik kafilenin de yarın veya sonraki gün Antalya'dan gelecek boş bir uçakla Almanya'ya gönderilmesinin planlandığını bildirdi.