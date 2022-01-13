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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli otomobil markası Günsel, son dönemde büyüyen trend haline gelen anal gerçeklik evrenine (metaverse) adım attı.

Günsel'in bu kapsamda, metaverse platformlarından Decentraland’de showroom açacağı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Günsel Decentraland’de satın aldığı arsa üzerine inşa edeceği showroomu ile elektrikli otomobil deneyimini sanal gerçeklik evrenine taşımış olacak.

Şirketin, B9 ve J9 modellerinin metaverse üzerinden kullanıcılar ile buluşturacağı aktarıldı.

Öte yandan, Ethereum tabanlı hizmet veren Decentraland’de Günsel NFT’lerinden satın alan kullanıcıların, seri üretime geçilmesiyle birlikte satışa çıkacak olan B9’lardan öncelikli alım hakkına da sahip olacakları kaydedildi.

Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Dünyanın gelecek 50 yılını şekillendirecek teknolojik gelişmelerden biri de hiç kuşkusuz metaverse. Bu alanın en önemli platformlarından Decentraland’de yer alacak showroom ile biz de, her geçen gün genişleyen bu evrende yerimizi almış olduk. Günsel’imizi sanal gerçeklik evrenleri üzerinden dünyanın her yerinde potansiyel kullanıcılarımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.