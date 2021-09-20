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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli otomobili Günsel, Uluslararası Otomobil Fuarı'na (IAA Mobility) katılarak KKTC ve Türkiye’nin ardından dünya otomotiv vitrininde de boy gösterdi.

Günsel'in Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen fuardan sonra Aralık ayında Londra’da, Şubat 2022’de Cenevre’de ve Nisan 2022’de ise Pekin’de düzenlenecek otomotiv fuarlarına da katılarak ilk modeli B9’u dünyaya tanıtacağı öğrenildi.

IAA Mobility’ye katılarak ilk kez dünya vitrinine çıkan KKTC’nin elektrikli otomobili Günsel’in ilk lansmanı 20 Şubat 2020’de Girne’de yapılmıştı.

Sonrasında 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı ile Türkiye lansmanını da gerçekleştiren Günsel’in Avrupa’daki ilk durağı ise Münih oldu.

IAA Mobility’de KKTC’yi ve Türk dünyasını büyük bir gururla temsil ettiklerini söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Günsel’i dünya otomotiv vitrinine çıkardık. Diğer otomobil üreticileri ve tedarikçilerle bir araya gelerek, geleceğin teknolojilerini ve otomotiv dünyasındaki gelişmeleri yakından gözlemleme fırsatı yakaladık" ifadesini kullandı.

Günsel Üretim Tesisleri’nin ikinci faz yatırımının Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde sürdürdüklerini hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Seri üretime çok yaklaştığımız bu dönemde, Aralık ayında Londra’da, Şubat 2022’de Cenevre’de ve Nisan 2022’de ise Pekin’de düzenlenecek otomotiv fuarlarına da katılarak Günsel’i dünyaya tanıtmaya ve ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.