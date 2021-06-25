KKTC lideri: AB, Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeli

Tatar, Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün sona eren AB Liderler Zirvesi'nin ardından sarf ettiği "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" ifadesinin hatırlatılması üzerine Tarar, şöyle devam etti:
"Mesajımız her zaman Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket edilmesi gerektiğidir. Kıbrıs'ta 60 yıldır iki devletin olduğunu, fevkalade pozisyon kazandığını ve dolayısıyla artık madem ki; 50 yıldır görüşülen federasyon çerçevesindeki bir modelin iki taraftan da kabul görmediğidir."
Tatar, Annan Planı dahil olmak üzere tüm yol haritalarının Kıbrıs Türkleri tarafından kabul, Rumlar tarafından ise reddedildiğini anımsattı.
İsviçre'nin Crans-Montana kentindeki görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çabalarına değinen Tatar, Rum tarafının son noktada siyasi eşitliği dahi kabul etmeden masadan ayrıldığını hatırlattı.
Tatar, şunları kaydetti:
"(AB Liderleri) Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum. Eğer görmezlerse, eğer Türkiye'ye bu şekilde haksızlık yapmaya devam ederlerse hiç sanmasınlar ki; biz dayatma bir çözümü kabul edeceğiz. Biz Kıbrıslı Türkler olarak hiçbir zaman bu kadar fedakarlıktan sonra ve bu milli mesele olan Kıbrıs davasında tehlikeye götürecek, sonumuzu gerçekten büyük bir maceraya sürükleyecek bir anlaşmaya asla 'evet' demeyiz."
BM Genel Sekreteri Guterres ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, eylül 2021'de gerçekleşecek BM Genel Kurul çerçevesinde görmeyi beklediğini kaydetti.
Guterres, güven artırıcı önlemlerin kapsamlı bir çözümün yerini alamayacağını belirtti.
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