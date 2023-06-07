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KKTC ile işbirliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye-KKTC arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” ile ilgili olarak "Bu anlaşma ile birlikte KKTC’de gerçekleşecek yatırım, reform ve eylemlerin mali bir disiplin çerçevesinde gerçekleşmesi sağlanacak" açıklamasında bulundu

Giriş: 07.06.2023 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
KKTC işbirliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2023 yılı Türkiye-KKTC arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileştiğini bildirdi.

Söz konusu anlaşmanın, KKTC’nin bir çok alanda kalkınması konularını kapsadığını belirten Yılmaz "Bu anlaşma ile birlikte KKTC’de gerçekleşecek yatırım, reform ve eylemlerin mali bir disiplin çerçevesinde gerçekleşmesi sağlanacak. İmzalanan Mali İşbirliği Anlaşması’nın Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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