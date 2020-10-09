KKTC halkı Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasını sevinçle karşıladı

Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü dün itibarıyla halkın kullanımına açıldı.Bu tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar, atılan adımı memnuniyetle karşıladı.AA muhabirine duygularını aktaran Hasan Akderya, Maraş'ın açılmasının bir mucize olduğunu kaydetti.
Akderya, "46 yıl önce ben doğduğum gün burası kapandı. Şu anda içerisindeyiz, duygularımı nasıl açıklayacağımı bilemiyorum." dedi.Aydın Yılmaz da Maraş'ın 46 yıl sonra açılmasının ve bölgede gezebilmelerinin güzel bir duygu olduğunu söyledi.Yılmaz, "Maraş'taki hak sahibi kim ise hakkını alması lazım. Bu durum kapalı kalmasından daha iyi. En azından herkes kendi malını alır ve devlet ona göre gerekeni yapar. Bu adımın ülke turizmine de çok etkisi olacaktır." diye konuştu.
- "Daha önce açılması gerekirdi"
Yıldız Demir, Maraş'ın açılmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Maraş'ın daha önce açılması gerekirdi. Geç oldu ama yine de daha iyi oldu. Maraşın açılması çok fark edecektir." şeklinde konuştu.Yunus Ataş, "46 yıl sonra Maraş’ın açılmasından çok memnunuz, hislerimizi ve duygularımı ifade etmekte zorlanıyoruz. Bugün ailelerimizle beraber gezdik. 46 yıl sonra böyle güzel bir olaya şahitlik etmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasının, KKTC ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Ataş, bölgenin stratejik açıdan çok önemli ve KKTC toprağı olduğunu kaydetti.Ataş, bu kararı yanlış ve hukuksuz diye değerlendiren bazı kesimleri eleştirerek, "Maraş'ın açılması tamamen hukuka uygun bir karardır. Kapalı Maraş bizim için çok önemli bir yerdir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Ersin Tatar'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.
- "Keşke bu karar yıllar önce alınsaydı"
Cemaliye Aktan da Maraş'ın açılmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Keşke bu karar yıllar önce (Maraş'ın açılması) alınsaydı. İnşallah bundan sonra çok güzel olacak. Türkiye'mize Allah güç kuvvet versin, daha da güzelleri olacak inşallah." ifadelerini kullandı.
KKTC'ye 1975'te asker olarak geldiğini söyleyen Kazım Kılıç ise "Gerçekten KKTC olarak bu günleri dört gözle bekliyorduk. Allah'ın izniyle bundan sonra her şey daha güzel olacak. KKTC Türkiye'nin yardımlarıyla şu an için 5 adım daha ileriye gitmiş durumdadır. Bu ülkeye yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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