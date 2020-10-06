KKTC halkı Acil Durum Hastanesi için gün sayıyor

Başkent Lefkoşa'daki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin bulunduğu alan içerisinde inşa edilen KKTC Acil Durum Hastanesinin büyük bir bölümü tamamlandı.
Ağustos ayında başlayan hastane inşaatının kısa süre içinde bitirilmesi ve hastanenin açılması bekleniyor. İlk etapta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadelede kullanılacak hastane, salgın sonrasında da KKTC halkının hizmetinde olacak.
AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, tam teşekküllü ve donanımlı olarak inşa edilen hastane inşaatında yaklaşık 500 işçi ile 51 iş makinesi, 7 gün 24 saat çalışıyor.
Pencere ve kapıların montajına devam edilen hastane inşaatında, elektrik ve mekanik imalatlarla hasta odalarının zemin kaplamalarıyla ilgili çalışmalar da sürüyor.
KKTC Acil Durum Hastanesi projesi kapsamındaki sabit ve hareketli mobilyalar temin edilirken, hastanenin ön giriş ve otopark alanı asfalt dökümüne hazır hale getirildi.
- 100 yatak ve 24 yoğun bakım kapasitesi
Acil durum hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak.
Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.
Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi de olacak.
Öte yandan hastane, Türkiye Sağlık Bakanlığının yapısal ve hafif çelik yapısıyla dizayn ettiği, Türkiye'de de uygulanacak olan Acil Durum Hastanesi projesinin ilki olma özelliğini de taşıyor.
- Başbakan Tatar'dan hastane inşaatına 3 kez ziyaret
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da inşa süreci devam eden KKTC Acil Durum Hastanesinin çalışmalarını 3 kez yerinde inceledi.
İlk olarak 27 Ağustos'ta hastane şantiyesini ziyaret eden Tatar, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ziyareti esnasında Tatar'a, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.
Başbakan Tatar, daha sonra 22 Eylül ve 4 Ekim'de hastane inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
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