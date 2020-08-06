KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Rum kesimine tatbikat tepkisi:

Bakan Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının sınır bölgelerine 187 yeni askeri mevzi yerleştirme hamlesinden sonra yeni bazı provokatif tatbikatlara kalkışmakta olduğunu kaydetti.
Şanlı Erenköy Direnişi'nin 56'ncı yıl dönümünü kutlama hazırlıklarının devam ettiğini belirten Özersay, son dönemde ciddi şekilde artan Kıbrıs Rum liderliğinin tahriklerine bir yenisinin daha eklendiğini vurguladı.
Bakan Özersay, "Rum tarafının KKTC toprağı olan Erenköy açıklarında, 9 Ağustos 2020 tarihinde, kara sularımızı doğrudan ihlal edecek şekilde top atışlarının da yapılacağı bir deniz tatbikatı icra etme girişiminde bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Rum liderliğinin bu provokatif eyleminin iptali için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde gerekli girişimleri yaptık. Kara sularımızın ihlaline yönelik yapılan bu kışkırtıcı faaliyete ilişkin gelişmeleri askeri kurumlarımızla da istişare içerisinde yakından takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Bu tatbikatın provokatif bir askeri hamle olduğuna dikkati çeken Özersay, "Rum tarafı gerginliği artırmaktan vazgeçmezse biz de tedbir alacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Özersay, Rum kesimi tarafından yakın geçmişte temas hattı boyunca askeri avantaj sağlamak amacıyla 187 portatif beton mevzi yerleştirmesinin düşmanca bir hareket olduğunu, bunların derhal kaldırılmasıyla ilgili taleplerini BM Merkezine bir mektupla ilettiklerini kaydetti.
Bakan Özersay, şöyle devam etti:
"Gelinen noktada bahse konu mevzilerin kaldırılması için Kıbrıs Rum liderliğine ağustos ayı ortasına kadar zaman tanınmış olduğunu vurgulamak isteriz. Tabii ki her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Türk tarafı olarak duruşumuz gerginliğin artırılması değil, azaltılması yönündedir. Ancak dünyamızın her köşesini derinden etkileyen pandemiyi dahi fırsat bilerek tüm sınır noktalarına ağır silah ve mevziler yerleştiren, bu eylemiyle sivil geçişleri tehdit etmekten kaçınmayan Rum tarafının bu tavırları düşmancadır. Bu tavır büyük bir hatadır."
Rum tarafının kendilerine tanınan süre içerisinde bu düşmanca tavrına son vermesini umduğunu ifade eden Özersay, aksi halde gereken karşı tedbirin alınacağını ve en az aynı düzeyde karşılık verileceğini de BM aracılığıyla Rum liderliğine ilettiklerini bildirdi.
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