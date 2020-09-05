Başbakan Tatar, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin başkanlığındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile akşam saatlerinde bir araya geldi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirleri açıkladı.
Hükümetin ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayından bu yana önemli tedbirler aldığını hatırlatan Tatar, bu hususta yeni kararlar almaya devam ettiklerini belirtti.
Tatar, 7 Eylül itibarıyla KKTC'ye Türkiye ve İngiltere dahil, B grubu ülkelerden gelecek herkesin 7 gün süreyle karantinada kalmasına karar verildiğini kaydetti.
Gelecek kişilerin KKTC Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak, Sağlık Bakanlığı ve güvenlik güçleri tarafından denetlenecek karantina merkezlerinde kalacağını belirten Tatar, bu uygulamanın 20 Eylül'de sona ereceğini ve daha sonra tekrar ele alınacağını ifade etti.
Tatar, B kategorisi ülkelerden gelen ve ülkede 3 gün kalacak yolcuların, uçuş öncesi ve KKTC'de yaptırdıkları çift PCR testlerinin negatif olması halinde karantina uygulamasından muaf tutulacaklarını söyledi.
Başbakan Tatar, Ada'ya gelecek öğrencilerin de üniversiteler ile iş birliğinde 7 gün karantinada kalacağını belirtti.
Kararların halk sağlığı için alındığını vurgulayan Tatar, sürecin gidişatına göre kararların tekrar değerlendirileceğini vurguladı.
Öğrenciler, 6 Eylül 2020'den önce yurt dışına giden kişiler ve sağlık nedeniyle Türkiye'ye giden hasta ve görevli olarak gönderilen personel, karantina ücreti ödemeyecek.
KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada; Avusturya, Danimarka, İrlanda, İsviçre, İzlanda, Japonya, Polonya, Belçika, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Monako, Vatikan, San Marino, Ruanda, Uruguay, Çin, Bosna Hersek, Singapur, Türkiye, Ürdün, Almanya, Yunanistan, Kuveyt, Birleşik Krallık ve İsveç'in B kategorisinde yer alan ülkeler olduğu belirtilmişti.
KKTC'DE 26 VAKA
KKTC Sağlık Bakanı Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte bin 395 test yapıldığını ve 26 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Toplam vaka sayısının 397'ye ulaştığını belirten Pilli, tedavisi devam eden vaka sayısının 115 olduğunu kaydetti.
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