KKTC'den Maraş açıklaması

AA

Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Vechi'yi kabul etti.

TMK'nin önemli bir görevi olduğunu söyleyen Tatar, Rum tarafının kendi vatandaşlarına "TMK'ye başvuru yapmayın" şeklinde baskı uygulamasının doğru bir davranış olmadığını dile getirdi.

Tatar, Maraş'ın, Türkiye'nin de desteğiyle insan haklarına uygun bir şekilde açıldığını ve yapılan düzenlemelerin bütün dünya ile paylaşıldığını vurgulayarak "Biz, başvuru yapıldığı takdirde TMK tarafından değerlendirme yapılacağını ifade ettik. Yüzde 3,5'lik pilot bölgede bulunan malların, başvuru sahiplerine iade edileceği kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından karar alınmıştır. Bölge, askeri bölgeden sivil bölgeye dönüştürülmüştür. Bu konuda yapılan çalışmalar da hız kazanacaktır." dedi.

Maraş açılımının, siyasi olarak önemli bir adım olduğunu kaydeden Tatar, "Maraş açılımını sağlayan bu siyaset, KKTC zemininin önemli bir bacağıdır." ifadesini kullandı.

Tatar, Vechi'ye çalışmalarında başarılar diledi.

TMK Başkanı Vechi ise TMK'nin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek komisyonun yürüttüğü çalışmalarla ilgili Tatar'a bilgi verdi.

MARAŞ AÇILIMI

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü, 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmı sivilleştirildi.

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurmaları çağrılarını yineliyor.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.

BM'NİN YAKLAŞIMI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 11 Mayıs 1984'te aldığı 550 numaralı kararda "Güvenlik Konseyi, Maraş'ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesi çabalarını kabul edilmez olarak niteler ve bu bölgenin BM yönetimine devredilmesi çağrısında bulunur" ifadelerine yer verdi.

Bu karar, 1983'te tek taraflı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi ve Maraş bölgesinin de bu yeni devletin sınırları içinde kabul edilmesinin ardından geldi.

Maraş'ın açılması sonrası BMGK şu açıklamayı yapmıştı:

"BM Güvenlik Konseyi, 6 Ekim'de Ankara'da kapalı Maraş'ın sahil şeridinin açılmasına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor, bu eylemden geri adım atılması ve Ada'da tansiyonu yükseltecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyor."

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, BMGK açıklamasına yönelik yazılı bir açıklama yaparak "Bölgenin statüsünde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kararın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.