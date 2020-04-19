KKTC'den getirilen 175 Türk vatandaşı Muş'ta yurda yerleştirildi

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 175 kişi, KKTC'den kalkan uçakla Muş Alparslan Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin yapılması ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Öğrenci Yurdu'na getirildi. Burada karanfillerle karşılanan 175 kişi, kayıtları yapılarak odalarına yerleştirildi.

Uçaktan inen Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lefke Avrupa Üniversitesinde öğrenci olduğunu belirterek, "Bize yapılan çok güzel bir şey. Orada kalmak öğrenciler ve yurttaşlar için kötü bir durum. Üniversite okuyordum, bu olaylardan dolayı bir aydır oradayım. Bizi getirdikleri için Cumhurbaşkanlığına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Erman Demirel de Kıbrıs'ta çalıştığını ifade ederek "Kıbrıs'tan gelmek zorundaydık. Bu aşamada Cumhurbaşkanlığı sayesinde ülkemize geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AFAD İl Müdürü Veysi As, Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Çengelçik, 175 kişinin havaalanından alınarak yurda yerleştirilmesi sürecinde organizasyonu sağladı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.