KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen öğrenci ve TIR şoförleri, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Öğrenciler ve TIR şoförleri daha sonra polis eşliğinde otobüslere bindirilerek Niğde'ye getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.