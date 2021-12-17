KKTC'den Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan eden GKRY'ye tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin, Odin Finder isimli İtalyan bayraklı gemi ile 17 Aralık 2021-1 Ocak 2022 tarihlerinde Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunacağını 14 Aralık'ta yayımladığı NAVTEX ile açıkladığı belirtildi.
Faaliyet yapılması planlanan alanın KKTC tarafından TPAO'ya lisans verilen ruhsat sahası ile de çakıştığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ve müktesep haklarını gasbetmekten kaçınmadığı ortadadır. Tüm uyarılarımıza karşın devam eden bu tek yanlı faaliyetler Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir."
"DOĞU AKDENİZ'DE HUZURU BOZAN RUM TARAFI"
Açıklamada, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere uluslararası camianın, Doğu Akdeniz'de huzur ve sükûnet ortamının yaratılmasına engel olanın Rum tarafı olduğunu artık görmesi gerektiği vurgulandı.
KKTC'nin ana vatan Türkiye ile gasbedilmeye çalışılan meşru hak ve çıkarlarının korunması maksadıyla mütekabil adımlar atacağı kaydedilen açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması amacıyla görüşlerimizin kayda geçirilmesi ve taleplerimizin dikkate alınması için ilgili makamlar nezdindeki girişimlerimiz sürecektir. Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması maksadıyla yaptığımız 13 Temmuz 2019 tarihli hidrokarbon kaynaklarına ilişkin önerimizin hala masada olduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda vardır." ifadesi kullanıldı.
GERGİNLİK ARTIYOR
Rum kesiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nisan 2020'de ertelenen Doğu Akdeniz'de ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgedeki (MEB) sondaj programlarının yeniden başlayacağını duyurması ve ilan ettiği NAVTEX'ler bölgede yeni gerginliğe yol açıyor.
GKRY tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül 2021'de NAVTEX (denizcilere duyuru) yayımlanması ve Malta bayraklı, İtalyan sahipli Nautical Geo'nun 3 Ekim 2021'de çalışmalarına başlaması tansiyonu artırmıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Kasım 2021'de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bölgedeki enerji kaynaklarının, adadaki iki taraf için iş birliği fırsatı olduğunu vurgulamıştı.
Rum tarafının yine tek yanlı tutum takındığına dikkati çeken Oktay, "Akdeniz'in yaşanan insani krizler ve göçmen manzaraları sebebiyle, trajedi denizi olarak anıldığı yetmedi mi? Şimdi Rum tarafı, bölgede yeniden tek taraflı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını duyuruyor. Hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmaz, sondaj çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Kimseden çekinmiyoruz. Doğu Akdeniz'de macera arayan cevabını alır." demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!