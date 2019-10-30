30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisince, sözde "Ermeni soykırımı" tasarısı ile Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlar öngören yasa tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve Türkiye'yi hedef alan iki tasarıya tepki gösterildi.
Açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 29 Ekim 2019 tarihinde kabul edilen sözde 'Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' başlıklı tasarıyı kınıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin olarak 29 Ekim 2019 tarihinde yapmış olduğu 315 sayılı açıklamayı destekliyoruz." ifadesine yer verildi.
Sözde soykırım iddialarının, hem tarihi hem de uluslararası hukuk bağlamında bir dayanağı olmadığının altının çizildiği açıklamada, Temsilciler Meclisinin bu yönde aldığı "yanlı ve siyasi kararın" müttefiklik ruhuna aykırı olduğu belirtildi.
Açıklamada, uluslararası hukukta 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen herhangi bir karar bulunmadığı hatırlatılarak, bu konuda ABD Temsilciler Meclisinin tutumunda bir değişiklik olmamasının iki ülke ilişkilerini zora sokmaktan başka bir amaca hizmet etmediğine dikkat çekildi.
"ORTAK TARİH KOMİSYONU ÖNERİSİNİ ERMENİSTAN REDDETTİ"
Türkiye'nin her fırsatta yinelediği gibi 1915 olaylarının, siyasetin bir parçası değil, tarih bilimine ait bir konu olduğu vurgulanan açıklamada, "Konunun ait olduğu platformda sağlıklı şekilde incelenmesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2005'de 'Ortak Tarih Komisyonu' kurulması önerisi Ermenistan tarafından reddedilmiştir. Bu öneri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğu hükmüyle de örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, ABD tarafından bir iç politika malzemesi olarak kullanılmak üzere Türkiye karşıtları ile Ermeni lobisi destekli çevrelerce atılan böyle bir adımın, Türkiye ile ABD ilişkilerine vereceği zarar ve ortak çıkarlar açısından yaratacağı olumsuz etkinin belirgin olduğu kaydedildi.
"BU YASA SURİYE KONUSUNDA VARILAN MUTABAKATA DA AYKIRI"
Uzun yıllar terör nedeniyle büyük acılar çekmiş bir ülkenin, kendi sınır güvenliğini sağlamak adına güvenli bölge yaratma isteğinden daha doğal bir şey olamayacağına vurgu yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi ülkesinin güvenliği hem de bölgenin istikrara kavuşması adına yürüttüğü, hükümetimiz tarafından da tamamıyla desteklenen Barış Pınarı Harekatı'yla ilişkili olarak, yine ABD Temsilciler Meclisi tarafından Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören yasa tasarısının onaylanması da kabul edilemezdir. Bu yasa, 17 Ekim 2019 tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırılık teşkil etmektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!