KKTC'den Borrell'e "Kapalı Maraş" yanıtı

KKTC Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Maraş'a yönelik sözlerine tepki geldi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Borrell‘in AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi. Bakanlık, "Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB’nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez daha vurgularız. Borrell bugün yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) destekleyen, yanlı bir açıklama yapmıştır. Borrell‘in Kapalı Maraş’a ilişkin açıklaması, AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı.
"KAPALI MARAŞ, KKTC TOPRAĞIDIR"
Açıklamada, Borrell'in yanlı ifadelerde bulunduğuna ve Kapalı Maraş'ın bir KKTC toprağı olduğuna dikkat çekilerek, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her ülke gibi Devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz tarafından Kapalı Maraş’a ilişkin alınan ve Sayın Cumhurbaşkanımızca Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bu günde açıklanan kararın bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir" denildi.
"KIBRIS TÜRK HALKI, KIBRIS KONUSUNUN ÇÖZÜM MODELİNE İLİŞKİN KARARINI VERMİŞTİR"
Kapalı Maraş'a ilişkin alınan kararların mülkiyet hakkına saygı gösterilerek alınacağını belirten Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs konusunda çözüm modeline karar verdiğini ve AB'nin er ya da geç bunu anlayacağını bildirdi.
İHA'nın haberine göre; açıklamada, "Kapalı Maraş’ın, bu aşamada bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına yönelik kararımız gibi gelecekteki kararlarımız da, hiç şüphesiz, mülkiyet hakkına mutlak saygı gözetilerek alınacaktır. GKRY'ye koşulsuz desteğini sürdüren AB yetkililerinin beyanatlarının hiçbir ahlaki hükmü kalmamıştır. Borrell’in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapması beyhudedir. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs konusunun çözüm modeline ilişkin kararını vermiştir. Bu karar, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı duyulmasına dayanmaktadır. AB er ya da geç bu gerçeği idrak edecektir. Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB’nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez saha vurgularız" ifadeleri kullanıldı.
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