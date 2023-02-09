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KKTC'den deprem bölgesine 100 ağır iş makinesi ve kamyon desteği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin yol açtığı enkazlarda kullanılmak üzere Türkiye'ye 100 ağır iş makinesi ve kamyon gönderdi

Giriş: 09.02.2023 - 03:33 | Güncelleme: ABONE OL
KKTC'den 100 ağır iş makinesi ve kamyon desteği
AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 100 ağır iş makinesi ve kamyon yola çıktı.

KKTC'deki 5 belediye, kamu ve özel şirketler ile iş insanlarına ait vinç, ekskavatör, kepçe, dozer, tır, kamyon, petrol ve su tankerinden oluşan 100 araç, Gazimağusa Limanı'ndan gemiye yüklenerek İskenderun Limanı'na hareket etti.

AA'nın haberine göre; geminin bugün öğle saatlerinde İskenderun Limanı'na ulaşması ön görülüyor.

Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, iş makinelerinin İskenderun'a ulaştıktan sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde depremden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarına katılacağını söyleyerek, "Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz." dedi.

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