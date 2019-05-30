Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde, 15 Mayıs'ta Bahriyeli Sokak'ta bulunan restoranda yaşandığı iddia edilen olay şöyle gelişti. Ada'da üniversite öğrencisi de olan Mesut T., kiracısı 26 yaşındaki E.B. ile elektrik borcu nedeniyle tartıştı. Mesut T., E.B.'den elektrik borçlarını ödemediği için dükkanı boşaltmasını istedi.

10 BİN TL KEFALETLE SERBEST

DHA'nın haberine göre E.B. de buna karşı çıktı. İkili arasında tartışma yaşandı. Polis tutanaklarına giren ifadeye göre Mesut T., E.B.'yi, "Sen bu dükkandan çıkmazsan, seni de, dükkanı da yakarım. Sana da tecavüz ederim" diye tehdit etti. Bunun üzerine E.B., Gazimağusa polisine giderek Mesut T. hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Mesut T., Gazimağusa'da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

ÜÇ AY ÖNCE BENZERİ YAŞANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da, 18 Şubat'ta, evinde kiracı olarak oturan 23 yaşındaki T.D. isimli genç kıza tecavüz girişiminde bulunan ev sahibi Erbay T. de, polis tarafından gözaltına alınmıştı.