30 MAYIS 2019
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KKTC'de son 3 ayda ikinci kez oldu! Kiracısını tecavüzle tehdit etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde 32 yaşındaki Mesut T., kiracısını ölüm ve tecavüz etmekle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheli Mesut T., 10 bin TL kefaletle serbest bırakıldı

30.05.2019 - 07:43 | Güncelleme: DHAGündem
Kiracısını tecavüzle tehdit etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde, 15 Mayıs'ta Bahriyeli Sokak'ta bulunan restoranda yaşandığı iddia edilen olay şöyle gelişti. Ada'da üniversite öğrencisi de olan Mesut T., kiracısı 26 yaşındaki E.B. ile elektrik borcu nedeniyle tartıştı. Mesut T., E.B.'den elektrik borçlarını ödemediği için dükkanı boşaltmasını istedi.

10 BİN TL KEFALETLE SERBEST

DHA'nın haberine göre E.B. de buna karşı çıktı. İkili arasında tartışma yaşandı. Polis tutanaklarına giren ifadeye göre Mesut T., E.B.'yi, "Sen bu dükkandan çıkmazsan, seni de, dükkanı da yakarım. Sana da tecavüz ederim" diye tehdit etti. Bunun üzerine E.B., Gazimağusa polisine giderek Mesut T. hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Mesut T., Gazimağusa'da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

ÜÇ AY ÖNCE BENZERİ YAŞANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da, 18 Şubat'ta, evinde kiracı olarak oturan 23 yaşındaki T.D. isimli genç kıza tecavüz girişiminde bulunan ev sahibi Erbay T. de, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

 

 

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  • Vahap Usta_101569840703498892019-05-30 10:49:21İnşallah o mülkleri Allah böyle sahiplerin ellerinden alsın amin
  • Metin Tay_101539432914498852019-05-30 08:56:462+1 evin öğrenciye aylık 350 sterlinden kiraya verilmesini ve bu paranın yıllık peşin istenmesi sonucu öğrencilerin mağduriyetini de yazın. Öğrencilerin 2+1 eve 4-5 kişi çıktığını, ev sahiplenenin elinden kan kustuğunu da yazın.

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