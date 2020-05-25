KKTC'de son 24 saatte 18 yangın

AA

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, yangınlar sonucu, sıcak ve rüzgarın da etkisiyle yüzlerce dönüm arazi, binlerce saman balyası, biçilmemiş arpa ve çeşitli eşyalar yandı.

Yangınlara sönmemiş sigara izmariti, elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla oluşan kıvılcımların yere düşmesi, kırık cam parçalarının mercek görevi görmesi ve kasıtlı veya yeterli önlem alınmaksızın izinsiz ateş yakılması gibi etkenler sebep oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana Gazimağusa, Girne ve Dipkarpaz ilçelerinin yanı sıra birçok farklı köyde yangın çıktı.

18 yangın sonucu meydana gelen zararla ilgili tespit çalışmaları ve yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor.