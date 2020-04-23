KKTC'de ramazan Kovid-19'un gölgesinde geçecek

23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
KKTC Bakanlar Kurulunun dün aldığı karara göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur etkinlikleri düzenlenmeyecek.
Pandemi sebebiyle camiler kapalı kalmaya devam ederken, teravih ve mukabele gibi cemaatle yapılan ibadetler de evlerde eda edilecek.
Ülkedeki kurum ve kuruluşlar, bu süreçte ihtiyaç sahibi aile ve kişileri belirleyerek, evlerine yardım paketi ulaştıracak.
KKTC Din İşleri Başkanlığı, AA muhabirine, bu yıl ramazan ayında yapmayı planladıkları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.
Din İşleri Başkanlığı, Kovid-19 sürecinde olduğu gibi ihtiyaç sahibi, çalışmak veya okumak için diğer ülkelerden KKTC'ye gelen ve zor durumda olanları belirleyerek, din görevlileri, cami cemaatinin bağışları, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ile diğer kurum ve kuruluşlarının yardımlarını ramazan ayı boyunca onlara ulaştıracak.
Başkanlık, ramazana ve kandil günlerine özel, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile televizyon programları yapacak.
Kıbrıs Rum kesimindeki Din İşleri Başkanlığı görevlileri de oradaki evsiz ve yardıma muhtaç Müslümanlara, önceden olduğu gibi ramazan ayında da yardım edecek.
Din İşleri Başkanlığı, yardımların yanı sıra Kızılaya da destek verecek, Hayvan ve Doğa Derneği ile de imzalanan protokol uyarınca Kovid-19 nedeniyle sahipsiz kalan sokak hayvanlarına sahip çıkarak, farkındalık oluşturmaya çalışacak.
KKTC'de ilk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görülmesiyle Din İşleri Başkanlığının, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.
14 Mart'ta KKTC Bakanlar Kurulunda alınan karar uyarınca, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, toplu ibadetlerin ikinci bir emre kadar eda edilmeyeceği Din İşleri Başkanlığınca duyrulmuştu.
- Din Hizmetleri Müşavirliği de yardımlarda bulunacak
Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği de ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği içerisinde ramazan paketi dağıtacak.
Müşavirlik, ramazanı KKTC'de geçiren Müslümanlara sosyal medya hesapları üzerinden mukabele takip imkanı sağlayacak, ülke televizyonlarında yayınlanacak iftar ve sahur programları da düzenleyecek.
Din görevlileri de görev yaptıkları bölgelerdeki vatandaşlara ulaşmak üzere kendi sosyal medya hesapları üzerinden dini etkinlik ve sohbetler organize edecek.
- Kızılay ve EVKAF ihtiyaç sahiplerine destek olacak
Türk Kızılayı, ramazan ayı boyunca KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri dağıtacak.
EVKAF da ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik paketi ulaştıracak.
Üniversiteler ve Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği (CISA) gibi STK'ler üzerinden, ramazanı KKTC'de geçirecek ve durumu olmayan yabancı öğrencilere de yardım yapacak EVKAF'ın bünyesindeki İyilik Gönülleri kuruluşu ise ramazanda çocuklara oyuncak dağıtacak.
KKTC'deki bazı belediyeler de ramazan ayı boyunca iftarlık çıkaracak ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştıracak.
Öte yandan KKTC'deki televizyon kanallarında gençlerin gönüllü olarak seslendirdiği Türkçe ve İngilizce hadisler, program aralarında gösterilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!