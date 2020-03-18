KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 20ye yükseldi

AA

Bakan Pilli, KKTC'de ilk vakanın görüldüğü Alman turistin en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.

KKTC'de daha önce 5 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 3 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 51'e yükseldi.

14 GÜNLÜK KARANTİNA KARARI

KKTC Başbakanlık Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkeye bu gece itibarı ile girecek KKTC ve tüm ülke vatandaşlarının devlet tarafından 14 günlük karantinada tutulacağı açıklandı.

Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığımız Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında.i bakanlar kurulumuzca bugün açıklanan kararlara ek olarak ülkemize bu gece itibarı ile girecek KKTC vatandaşları ve tüm yabancılara, devlet tarafından belirlenen gözlem merkezlerinde 14 karantina kurallarının uygulanması kararlarının uygulanması kararı üretmiştir. Bu karar bu gece adamıza gelmesi beklenen ve İngiltere'den gelen KKTC vatandaşlarının da bulunduğu uçaktaki tüm yolculara uygulanacaktır. Alınan karar uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.