KKTC'de Kovid-19 önlemlerinin birçoğu kaldırıldı

KKTC'de 4 Mayıs'ta başlatılan normalleşme sürecinin ardından kreş, kütüphane, otel, kumarhane ile kültür ve sanat etkinliklerinin yapıldığı alanlar sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla Bakanlar Kurulu kararıyla bugün yeniden açıldı.
Lefkoşa'da özel bir kreşin müdürü Özge Hulusiağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ayın ardından kreşler açıldığı için mutlu olduklarını kaydetti.
Tüm güvenlik önlemlerini alarak bugün kreşi açtıklarını kaydeden Hulusiağa, "Çocuklarımız sabahleyin düzenli şekilde belli saat aralıklarında geliyor. İçeri girmeden önce tüm çocukların ellerini dezenfekte ediyoruz ve ateşlerini ölçüyoruz. Ailelerden maskeli şekilde çocukları teslim etmelerini istiyoruz." dedi.
Hulisiağa, okulda da çocuklara kendi kendilerini korumaları için eğitim vermeye başladıklarını söyledi.
Gece uygulanan sokağa çıkma yasağı da son bulurken, maske takma zorunluluğu sürecek.
Öte yandan, yurt dışında bulunan ve ikametleri KKTC'de olan vatandaşların, karantinada kalmak kaydıyla, ülkeye girişine izin verilecek.
Vefat nedenine bakılmazsızın yurt dışında hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının cenazeleri de bugün itibarıyla ülkeye getirilebilecek.
Personel taşıyan araçlar da bugün çalışmaya başladı.
KKTC'de, daha önce, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılması kapsamında restoran, kafeterya, pastane, spor salonu, park, berber ve plajlar açılmıştı.
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