AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez 10 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinden bu yana salgına karşı bir aydır etkin bir mücadele yürütülüyor.

KKTC hükümeti, vakanın görüldüğü ilk günden bu yana sıkı tedbirler alırken, ülkedeki tüm makamlar halka koronavirüse karşı etkin mücadele ve zaruri ihtiyaçlar dışında evden çıkmamaları yönünde çağrı yapıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülkede ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman kadın turistte tespit edildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, aynı gün toplanarak, Kovid-19'la mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığından onaylı tüm okul, kreş ve üniversitelerin 15 Mart'a kadar tatil edildiğini duyurdu.

Ülkede 13 Mart'ta ilk kez bir KKTC vatandaşında Kovid-19 belirlenirken, 28 Mart'ta 73 yaşındaki bir Alman turistin yaşamını yitirmesi Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 sebebiyle ilk KKTC vatandaşı 7 Nisan'da yaşamını yitirdi.

BAKANLAR KURULUNDAN YOĞUN MESAİ

Bakanlar Kurulu, 13 Mart'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da katılımıyla olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı devam ettiği sırada değerlendirmelerde bulunarak, olağanüstü durum ilan edilmesi önerisi yaptığını ancak Bakanlar Kurulunun bu konuda tereddütleri olduğunu söyledi.

14 Mart'ta, polis, itfaiye, sağlık gibi hizmetler veren yerler haricinde tüm kamu görevlilerinin 27 Mart 2020'ye kadar izinli sayılması kararlaştırıldı. Özel sektörde ise eczane ve market gibi temel ihtiyaçların karşılandığı işletmeler haricindeki yerlerin 27 Mart'a kadar kapalı olması kararı alındı.

KKTC Din İşleri Başkanlığı 14 Mart'ta, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, toplu ibadetlerin ikinci bir emre kadar eda edilmeyeceğini bildirirken, ülkedeki okullar ve üniversiteler, bahar döneminde uzaktan eğitim vermeye başladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 18 Mart'ta ülkeye giriş yapan herkesin 14 gün karantinada tutulacağını duyurdu.

Özersay, 19 Mart'ta ülkeye giriş noktalarının, KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatıldığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ERTELENDİ

Cumhuriyet Meclisi, 19 Mart'ta, 26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminin, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler nedeniyle 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı.

KKTC'de 24 Mart'ta Kovid-19 sebebiyle karantina altında tutulan ve sayıları 800'ü aşan turist kafilelerinin ülkelerine dönüşleri başlarken, 2 Nisan'da 28 kişilik son turist kafilesi de ülkelerine gönderildi.

KKTC'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bakan Özersay, ülkede 23 Mart itibarıyla Kovid-19 önlemleri kapsamında "kısmi" sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu, 1 Nisan itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde "tam" sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

KKTC'de Bakanlar Kurulu 6 Nisan'dan 10 Nisan'a kadar, ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

EKONOMİK TEDBİR PAKETİ AÇIKLANDI

Başbakan Ersin Tatar, 25 Mart'ta Kovid-19 salgınından dolayı alınan "Toplumsal Dayanışma için Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" isimli ekonomik tedbir paketini açıkladı.

Tatar, üç aylık bir süre için tüm kamu kurumlarındaki maaşlarda yüzde 25 kesinti yapılacağını, reel sektörü desteklemek adına ayrılan kaynak tutarının toplamda 750 milyon lira olacağını bildirdi.

Hükümetin ekonomik tedbirlerle ilgili yeni kararlar açıklaması bekleniyor.

KKTC hükmeti, bu süreçte yurt dışından çoğunluğu öğrenci çok sayıda vatandaşını charter seferlerle ülkeye getirdi ve karantina altında tuttu.

Bu süreçte, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, Kovid-19'la etkin mücadele için alanında uzman kişilerden oluşan bilim, sağlık ve ekonomi kurulları kuruldu.

İlçe belediyeleri de Kovid-19'la imkanları dahilinde mücadele ediyor.

YASAKLAR AY SONUNA KADAR UZATILDI

Bakanlar Kurulunun dün akşam aldığı kararlara göre, okulların kapalı kalacağı süre ve kamudaki idari izinler 30 Nisan'a kadar uzatılırken, özel sektördeki iş yerleri bir hafta daha kapalı kalacak.

Kısmi ve tam sokağa çıkma yasakları ile ilçeler arası dolaşım yasağı da 1 hafta daha uzatıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, her gün saat 17.00'de vaka sayıları ve son durum hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.

Son verilere göre, KKTC'de virüsün çıktığı günden bu yana 3 bin 615 test yapılırken, 49 hastanın tedavisi sürüyor, 44 hasta da taburcu edildi. Vaka sayısı 96'ya ulaşırken, biri KKTC vatandaşı 3 kişi yaşamını yitirdi.

Test sayısının artmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının netleşeceği belirtiliyor.