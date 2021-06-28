Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kavurucu sıcaklar

Esnaf Zülfikar Öznur, AA muhabirine aşırı sıcaklarla ilgili yaptığı açıklamada, gölgede kalarak serinlediklerini ve güneşin altında kalmaktan kaçındıklarını söyledi. Öznur, sık sık soğuk su içtiğini ve yüzünü yıkadığını da ifade etti.
Emekli Remzi Atakan da evde klima ile serinlediklerini, dışarıda da gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih ettiklerini söyledi.
Mecbur kalmadıkça güneşin altında kalmadığını dile getiren İbrahim Üstüner ise "Haziran ayı olmasına rağmen anormal bir sıcaklık var. Her sene temmuzdan sonra bu kadar sıcak olurdu, bu yıl erken başladı." ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİDEN UYARI
KKTC Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, bu hafta mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava dalgası beklendiği belirtilerek, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
Açıklamada, bölgede etkili olan sıcak hava dalgasına bağlı olarak yarından itibaren 4 gün en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 39-42 derece (mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde),sahillerde ise 32-35 derecede (mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde) seyretmesinin beklendiği belirtildi.
Temmuz ayının geri kalan günlerinde ise en yüksek hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında (iç kesimlerde 37 derece, sahillerde 32 derece ve/veya 0,5 – 1 derece üzerinde) olacağı tahmin ediliyor.
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