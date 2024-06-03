Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Termometre 44 dereceyi gördü! KKTC'de hava sıcaklığı 44 dereceye çıktı

        KKTC'de hava sıcaklığı 44 dereceye çıktı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da hava sıcaklığı 44 dereceye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 18:59 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC 44 dereceyi gördü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TAK'ınTAK'ın haberine göre, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

        Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada ise 7 Haziran’a kadar ülkenin sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı uyarısında bulunuldu.

        Açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde olmasının beklendiğine dikkat çekilerek, sıcaklığın iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde de 33-36 derece civarında seyretmesinin beklendiği aktarıldı.

        -Yangın ve sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi

        Arazi ve orman yangınları ile sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, 12.00 -16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.

        Hava sıcaklığının 7-10 Haziran arasında iç kesimlerde 35-38, sahillerde de 30-33 derece dolaylarına düşmesinin beklendiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KKTC
        #Lefkoşa sıcaklık
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Habertürk Anasayfa