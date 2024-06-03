KKTC'de hava sıcaklığı 44 dereceye çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da hava sıcaklığı 44 dereceye çıktı
TAK'ınTAK'ın haberine göre, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada ise 7 Haziran’a kadar ülkenin sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde olmasının beklendiğine dikkat çekilerek, sıcaklığın iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde de 33-36 derece civarında seyretmesinin beklendiği aktarıldı.
-Yangın ve sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi
Arazi ve orman yangınları ile sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, 12.00 -16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.
Hava sıcaklığının 7-10 Haziran arasında iç kesimlerde 35-38, sahillerde de 30-33 derece dolaylarına düşmesinin beklendiği kaydedildi.