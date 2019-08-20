KKTC'de çarşı iznine çıkan asker ölü bulundu

12 Ağustos’ta çarşı iznine çıkan er Mustafa Alamur’un cesedi Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ve inşası yarım bırakılmış bir binanın içerisinde bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cesedin kimliğinin KKTC’de vatani görevini yaptığı öğrenilen Alamur’a ait olduğunu doğruladı.

İHA'nın haberine göre, Alamur’un ölüm sebebine dair henüz net bir bilgi paylaşılmazken naaşının otopsi sonrası memleketi Çorum’a gönderileceği belirtildi.