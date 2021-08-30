KKTC'de Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlanıyor

Başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.
Törende, Cumhurbaşkanı Tatar, KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk, Büyükelçi Başçeri Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.
Daha sonra Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ile Büyükelçi Başçeri'nin tören birliklerini denetlemesi ve halkı selamlamasıyla devam etti.
- "Kıbrıs'ta federal temelde bir anlaşma mümkün değil"
Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun yabancı işgalinden kurtuluşunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.
Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine dikkati çeken Tatar, Türk ulusunun bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün olduğunu, esareti kabul edemeyeceğini çok büyük fedakarlık ve cesaretle bütün dünyaya haykırdığını söyledi.
Tatar, Türkiye'nin kazandığı Büyük Zafer'in Kıbrıs Türk halkına da yansıdığının altını çizerek, zaferden alınan ilham ve güçle mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürülebildiğini kaydetti.
Kıbrıs'ta federal temelde bir çözümün artık mümkün olmadığının altını çizen Tatar, "Yan yana yaşayan iki ayrı egemen ve bağımsız devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini var gücümüzle bütün dünyaya, Türkiye'nin de desteğiyle, duyurmaya devam ediyoruz." dedi.
Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinden Üsteğmen Recep Eğin de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Tören, emekli mücahit, askeri ve polis birliklerinin geçiş töreniyle son buldu.
KKTC'nin diğer ilçelerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
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