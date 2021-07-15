KKTC'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma töreni düzenlendi

AA

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği öncülüğünde Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edildi." dedi.

Türkiye'yi esaret altına almak isteyen FETÖ'nün gerçek yüzünün, 15 Temmuz gecesi ortaya çıktığını vurgulayan Başçeri, terör örgütünün Türkiye'ye yönelik yarattığı bu büyük tehdidin ortadan kaldırılmasında en önemli payın, Türk halkına ait olduğunu söyledi.

Başçeri, "Milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırıldığı 15 Temmuz’da, Türk halkı meşru seçimleri üzerinde başka hiçbir güç tanımayacağını ve Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. O gece Türk milleti kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir-komuta zincirine sadık kalan kahraman askerlerin ve halkın mücadelesinde, 251 vatandaşın şehit olduğunu ve 2 binden fazla vatandaşın yaralandığını anımsatan Başçeri, Türkiye'de 15 Temmuz gününün, aziz şehitleri anmak, gazilere sevgi ve minnet duygularını ifade etmek üzere "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak kutlandığının altını çizdi.

Başçeri, o geceden bu yana geçen 5 yıldan sonra Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz 2016 gecesi yaşamını yitiren demokrasi şehitlerini ve o mücadelede yaralanan gazileri anmak üzere Boğaz Şehitliği'nde bir araya geldiklerini kaydetti.

Büyükelçi Başçeri, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu, Başbakan Saner'e, kabine üyelerine ve Kıbrıs Türk halkına şükranlarını sundu.

- "Ülkemizin müreffeh geleceği için mücadelemiz kararlıkla sürdürülecektir"

Büyükelçi Başçeri, şöyle devam etti:

"Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin 5. yılı sebebiyle bir araya geldiğimiz bugün, Türkiye'nin dış politika, enerji, savunma, ulaştırma ve altyapı, teknoloji, uzay, havacılık, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki atılımlarının 15 Temmuz'da verilen mücadelenin devamı niteliğinde olduğunu bir kere daha en güçlü ifadelerle vurgulamak istiyorum.

Bugün Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta, hem Kıbrıs Türk halkının hem Türkiye'nin hak ve çıkarlarının korunması için gösterilen kararlı duruşun arkasında da 15 Temmuz'da verilen mücadelenin devamının olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin müreffeh geleceği için mücadelemiz kararlıkla sürdürülecektir."

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Ada'da ve 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de canlarını feda etmek pahasına mücadele ederek Türk milletinin geleceğini garanti altına alan şehit ve gazilere olan minnet borcunun asla ödenemeyeceğini kaydeden Başçeri, 15 Temmuz'da şehit olanları ve hayatını kaybetmiş gazileri saygı ve minnetle anarak, gazilere uzun ömür diledi.

Başçeri, şehit ailelerine de sevgi ve şükran dileklerini iletti.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu, Başbakan Saner, Büyükelçi Başçeri ve diğer katılımcılar, Boğaz Şehitliği'ndeki şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.