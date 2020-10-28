KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti - LEFKOŞA

AA

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, görüşme başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığında gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Tatar, bu akşam KKTC'de düzenlenecek Mevlit Kandili programının, Ada'dan dünyaya Kıbrıs'ın ne kadar önemli bir aşamada olduğunu göstereceğini söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı seçiminin ardından şekillenecek yeni çalışmalarda ve KKTC'nin içinde bulunduğu çalkantılı coğrafyada gücünü Türkiye Cumhuriyeti ve onun kamuoyundan aldığını belirtti.Kıbrıs Türk halkının hakkını korumak için sağlam bir beyin, bünye, duruş ve karakter gerektiğini, bu nedenle maneviyata da önem verdiklerinin altını çizen Tatar, Kıbrıs Türkü'nün kalbinin ve gönlünün Türkiye ile olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Hazreti Muhammed'in doğumunun 1449'uncu yıl dönümü nedeniyle idrak edilecek Mevlit Kandili'nin İslam'ın insanlığa kazandırdığı değerleri yeniden hatırlatması dileğinde bulundu.Mevlit Kandili programının TRT ve Diyanet TV vasıtasıyla KKTC'den tüm dünyaya yayımlanacağını belirten Erbaş, görevine yeni başlayan Cumhurbaşkanı Tatar'ın da Türk alemi ve KKTC için iyi işler yapması adına Türk milletinin dualarının arkasında olduğunu kaydetti.

- "Peygambere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran dergiyi lanetliyoruz"

Erbaş, Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefleyen karikatürlerinin insanlık adına üzüntü ve utanç verici olduğunu söyledi.Özgürlüklerin de belli bir sınırı olması ve hakaret sınırına varmaması gerektiğini kaydeden Erbaş, bu anlamda söz konusu derginin yayın politikasının çirkin olduğunu ve kınadıklarını ifade etti."Hem İslam peygamberine hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin şekilde saldıran dergiyi en ağır ifadelerimizle lanetliyoruz." diyen Erbaş, İslam'ın barış ve hoşgörü dini olduğunu ve asırlardan beri farklı inanç ve mezheplerden insanları bir arada yaşattığını söyledi.