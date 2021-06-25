KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'nu kabul etti

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, eğitim ve bilimin yanı sıra sosyal, kültürel alanlarda iş birliği anlaşmaları kapsamında gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.
Tabakoğlu, ziyarette, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini her zaman gönülden desteklediklerini ifade etti.
TÜ ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında imzalanan protokol hakkında bilgi veren Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Edirne’ye davet etti.
Cumhurbaşkanı Tatar da ziyaret için teşekkür ederek, imzalanan protokolü değerli bulduğunu belirtti.
Türkiye ile güçlü kardeşlik bağlarının böyle iş birlikleriyle daha da kuvvetleneceğini ve bu durumun önemli mesajlar içerdiğini ifade eden Tatar, Başbakan Ersan Saner ile ülkelerinden birçok bürokrat ve iş insanının Trakya Üniversitesi mezunu olduğunu söyledi.
- Trakya Üniversitesi heyeti Başbakan Saner ile görüştü
Bu arada, Rektör Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu KKTC Başbakanı Ersan Saner ile Başbakanlık Konutu'nda görüşme gerçekleştirdi.
Rektör Tabakoğlu, Başbakan Saner'in başarısının KKTC'li gençler için örnek teşkil ettiğini belirtti.
İmzalanan protokolle KKTC uyruklu öğrencilere özel kontenjan açıldığını kaydeden Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünde yeni bir sayfa açıyoruz. Yavru vatandan Trakya Üniversitesinde okumak isteyen gençlerimizi Edirne'de görmek bizleri çok mutlu edecek. Üniversitemizde alacakları uluslararası standartlardaki eğitimle ülkelerine ve milletlerine faydalı birer birey olacaklar." ifadelerini kullandı.
Saner de iş ve siyaset hayatında kariyer basamaklarını tırmanırken Trakya Üniversitesinde aldığı nitelikli eğitimin faydasını her daim gördüğünü dile getirdi.
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