Tatar, New York ziyaretini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyareti dönüşünde Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
New York'ta çeşitli görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlattıklarını söyleyen Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüklerini aktardı.
Tatar, Guterres ile görüşmelerinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünden kaynaklı haklarının tescilini yeniden BM kayıtlarına geçirdiklerini belirtti.
"Orada yaptığımız değerlendirmede, yeni siyasetimizi, Türkiye'nin de desteğiyle, sonuna kadar kararlı olduğumuzu belirttik." diyen Tatar, Kıbrıs konusunda resmi müzakerelere geçilmesi için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Tatar, Kıbrıs'ta yıllarca federal temelde yapılan görüşmelerde bir netice alınamadığını vurguladı.
Kıbrıs'taki taraflar arasında "ortak zemin" arayışları için BM'nin herhangi bir özel temsilci atamasının söz konusu olmadığını dile getiren Tatar, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo'nun bu görevi yapabileceği ve Dicarlo'nun Ada'yı ziyaret ederek ortak zemin için görüşmeler yapması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.
"BU ÇAĞRI BM'DE YAPILMIŞTIR, ÇOK SAYIDA DEVLET BAŞKANI O SALONDAYDI"
Tatar, "New York temaslarımız sırasında bizi son derece mutlu eden durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma 'KKTC'yi tanımaları' yönünde çağrı yapmıştır. Bu çağrı, New York görüşmelerine damgasını vurmuştur. Bu çağrı BM'de yapılmıştır, çok sayıda devlet başkanı o salondaydı. Orada yapılan konuşma bütün dünya merkezlerinde de yankı bulmuştur." dedi.
KKTC'nin tanınması yönünde çabalarını sürdüreceklerini vurgulayan Tatar, KKTC'nin güçlenmesinin kendilerinin önceliği olacağını ifade etti.
Tatar, ABD'nin Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırması ile ilgili rahatsızlıklarını da BM Genel Sekreteri'ne ilettiklerini belirtti.
Heyetinin de BM üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin temsilcileri ile Kıbrıs meselesinin özünü ve yeni siyasetin neden ortaya çıktığını anlattıkları görüşmeler yaptığını ifade eden Tatar, Türkevi'nde de basın ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiğini, olumlu temaslar yaptığını söyledi.
Tatar'a basın toplantısında Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Özel Danışman Osman Ertuğ eşlik etti.
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