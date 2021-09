KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York temasları öncesi açıklamalarda bulundu:

AA

Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'nin New York kentinde gerçekleştireceği temaslar öncesi Ercan Havalimanı'nda değerlendirmelerde bulundu.

New York'ta her yıl bu dönemde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarının yapıldığını hatırlatan Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daveti üzerine New York'a gittiklerini söyledi.

Tatar, Genel Sekreter ile iki görüşme yapacaklarını belirterek, farklı temaslarda da bulunacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Biz, Cenevre'de (27-29 Nisan'daki gayriresmi Kıbrıs konferansı) ifade ettiğimiz 6 maddelik önerinin arkasındayız. Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra Türkiye ile istişare içerisinde ortaya çıkan yeni siyasete göre, artık Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki egemen, bağımsız devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabileceğini dünya kamuoyu ile de paylaşmış durumdayız." dedi.

Cenevre'ye Genel Sekreter'in taraflara yaptığı "yeni fikirlerle gelme" çağrısı üzerine alternatif görüşle gittiklerini ve orada iki devletli çözümü gündeme getirdiklerini hatırlatan Tatar, Guterres ve BM Özel Temsilcisi ve geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un temasları neticesinde taraflar arasında ortak zemin olmadığını söyledi.

Tatar, BM parametrelerine göre, Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki bölgeli ve iki kurucu devletli bir federasyon kurulması gerektiğini kaydederek, Türk tarafının bu siyaseti çoktan terk ettiğini ve bunun da gözden geçirilmesi gerektiğini ilgili muhataplarına söylediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve devlet vardır. 1963'ten bu yana kendi kendini yöneten, kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip bir Kıbrıs Türk halkı vardır. Bu saatten sonra federal temelde, çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve Türkiye ile bağlarımızın kopartılacağı bir sürece girmemiz asla mümkün değildir. Oralarda (New York) yeni siyaseti ve anlayışı gerekçeleriyle anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Bir üçlü görüşme için resmi davet gelirse değerlendiririz"

20 Eylül'de BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını ve kendilerinin de bu açılışa katılacağına değindi.

Tatar, Yeni Türkevi Binası'nda KKTC'ye de bir kat tahsis edileceğini söyledi.

- "Türkiye'nin de farklı ülkelerle temaslarda bize yardımcı olacağını biliyoruz"

Tatar, AA muhabirinin "Guterres ile Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in yer aldığı planlanmış bir görüşme var mı?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bana daha resmi bir davet gelmedi. Benim için esas olan BM ile yapacağım temaslar ve daha sonra yapacağım diğer temaslardır. Türkiye'nin de farklı ülkelerle temaslarda bize yardımcı olacağını biliyoruz. Bir üçlü görüşme için resmi davet gelirse değerlendiririz. Çok da abartmaya gerek yok. Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu açık ve nettir. Eğer bizim egemen eşitliğimiz, uluslararası eşit statümüz tanınmazsa biz asla resmi müzakere sürecine geçmeyeceğiz. Bu duruştan hiçbir güç bizi geri attıramaz. Ancak diyalogdan da kaçındığımız yok. Gayriresmi bir toplantıda buluşmamda bir mahsur yok."

Cumhurbaşkanı Tatar'a New York temasları kapsamında, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Ergün Olgun, müzakere heyeti üyesi Osman Ertuğ ve diğer yetkililer eşlik edecek.