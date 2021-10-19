KKTC'de seçim tarihi için uzlaşı yok

Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) liderleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Gerçekleştirdiği görüşmelerden seçim tarihiyle ilgili bir uzlaşı çıkmadığına işaret eden Tatar, tüm seçeneklerin değerlendirilmesinin ardından kanaatini açıklayacağını, ancak yaptığı görüşmelerde hükümet kurma görevini verebileceği bir milletvekili olmadığını belirterek "Meclis’i feshetmeyi en son değerlendirmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Tatar, siyasi partilerle görüşmelerine devam edeceğini, hükümetin istifası sonrası Başbakan ve Meclis Başkanı ile de görüştüğünü, yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin göreve devam edeceğini belirtti.
HERHANGİ BİR PARTİ BAŞKANI YETKİ İSTEMEDİ
Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis'te nisap sorunu olduğunu, bugün yaptığı görüşmelerde de liderlerin yetki istemediğini ifade ederek istikrarlı bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Bütçe döneminin geldiğine dikkati çeken Tatar, yaşananlara geniş pencereden bakınca seçimin erkene alınması gerektiğini ancak seçim tarihi konusunda uzlaşı olmadığını kaydetti.
Tatar, Cumhurbaşkanı olarak erken seçim kararı konusunda anayasal yetkisi olduğunu, memleket hayrına ve istikrar için erken seçim tarihi verebileceğini, ancak Meclis'i feshetmenin seçenek olarak tercihi olmadığını ifade etti, "Tercihim uzlaşıdır, siyasi partilerimizin erken seçim anlayışı geliştirmeleridir. Gelişmeleri İzleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
Güvenoyu alan hükümetin seçim tarihine kadar devam etmesi gerektiğini ancak bunun olmadığını ifade eden Tatar, bütçe, ödemeler ve benzeri elzem yasalar olduğunu, Meclis'in bunları oturup geçirmesi için değerlendirme yapması gerektiğini kaydetti.
Tatar, görüşmelere katılan parti başkanlarına teşekkür ederek, diğer partiler ve bağımsızlar ile görüşmesinin ardından karar vereceğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunları (yeter sayı) nedeniyle 13 Ekim'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin istifasını sundu.
KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümet protokolü, 8 Aralık 2020'de UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisinde imzalanmış, Bakanlar Kurulu listesi de 9 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmıştı.
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